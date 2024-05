Rodolfo Hernández: "Petro no fue capaz de hacer nada"

"Se dedicó solamente a hablar, ya no fue capaz de hacer nada, se alió con el sistema para ganar las elecciones y hoy está sufriendo las consecuencias de ese matrimonio tóxico. Cuando yo me retiré del Congreso, dije que Gustavo Petro no necesitaba que le hiciera oposición. Vea, el tiempo va mostrando todo lo que hicieron para ganar las elecciones y desde adentro se ha venido reventando todo", afirmó el político.

Al ser consultado sobre su plan de gobierno si se hubiera alzado con la victoria electoral, Hernández, afirmó que "hubiese recogido las chequeras, control estricto de todos los gastos, recogía las camionetas y lujos, mínimo tocaba hacer un recorte de 30 por ciento de funcionarios públicos en el nivel nacional. Estaría enfocado en las tareas estructurales del país, revisar el sistema de salud, análisis de facturas y atacar fuerte el despilfarro".

En este sentido, lamentó la actual realidad del país suramericano. "Ojalá Colombia algún día se enfoque en cuidar la plata, frenar el despilfarro, sacar a los ladrones a patadas y en producir, producir con el campo y la gente", dijo.

Casos de corrupción contra Petro

Luego de que Hernández fue acusado por el actual Presidente y por la tolda política Pacto Histórico por presuntos hechos de corrupción, ahora es el excandidato presidencial quien se pronuncia sobre los hechos que se investigan contra Gustavo Petro.

"Ojalá la Fiscalía actuara para, de verdad, agarrar a todos los que se roban el país. Lo que está saliendo del Gobierno nacional es solo un poquito de la verdad, y así ha sido siempre. El problema no es de ideologías, es que pactan con ladrones para llegar al poder, y luego que llegan se dedican a seguir destruyendo el país. Por ahora no quiero saber nada de la política y los políticos, la política enfermó mi cuerpo. Mientras tenga vida seguiré luchando y contando mis verdades".

