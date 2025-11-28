sábado 29  de  noviembre 2025
BOLIVIA

Rodrigo Paz sustituye el adoctrinamiento político por tareas ambientales en las Fuerzas Armadas

La antigua Escuela Militar será transformada en una brigada ambiental para combatir desastres y proteger áreas naturales

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ - El presidente Rodrigo Paz oficializó la transformación de la antigua Escuela Militar Antiimperialista de Santa Cruz en la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE), una medida que reforzó su plan para desmontar la estructura de adoctrinamiento político que marcó a las Fuerzas Armadas durante el régimen socialista de Evo Morales. La nueva unidad centrará su labor en la respuesta a desastres, incendios forestales y emergencias ambientales.

La "Escuela Antiimperialista" fue uno de los proyectos más cuestionados del periodo de Evo Morales, concebida para formar militares bajo una visión ideológica que generó amplio rechazo dentro y fuera del estamento castrense. La decisión del Gobierno actual de eliminar definitivamente esa institución se convierte en una señal clara del rumbo que tomó la administración de Paz: recuperar la institucionalidad militar y sacarla de cualquier esquema de adoctrinamiento político.

"Formateo político"

Según reportes de Visión 360 y Red Uno, la UMEE operará desde las mismas instalaciones que antes estaban destinadas al formateo político de oficiales y suboficiales. Ahora, ese espacio estará dedicado a fortalecer la capacidad de reacción ante emergencias y proteger áreas naturales, especialmente en zonas golpeadas por incendios forestales.

Durante la inauguración de la nueva unidad, Rodrigo Paz enfatizó que las Fuerzas Armadas deben “servir al país sin inclinaciones ni doctrinas impuestas”, un mensaje que desde su llegada al poder se convirtió en eje de varias decisiones orientadas a revertir la influencia ideológica heredada del movimiento político de Morales.

“Estas instalaciones van a ser de utilidad para nuestras Fuerzas Armadas no desde una visión ideológica, sino de servicio a la patria”, afirmó Paz.

DTV Bolivia informó que la UMEE se presentó como una estructura operativa y no doctrinaria, enfocada en tareas concretas de rescate, control de incendios, monitoreo ambiental y atención de desastres, aspectos que buscan reforzar el rol institucional de los militares dentro de un marco civil.

La reconversión de la antigua escuela marca un paso más en la estrategia de Rodrigo Paz para erradicar los vestigios del adoctrinamiento instalado en las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Evo Morales. Con la UMEE, el Ejecutivo apuesta por una estructura orientada al servicio y a la protección ambiental, alejando a la institución castrense de los proyectos políticos del pasado.

FUENTE: Con información de Visión 360/ Red Uno

