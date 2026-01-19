lunes 19  de  enero 2026
Washington opta por presión contra La Habana; China y Rusia mantienen frialdad tras operativo en Venezuela

"Todo parece indicar que EEUU está apostando por la presión que pueden ejercer efectos colaterales de la operación en Venezuela", afirmó Rojas, profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.

El presidente Donald J. Trump junto a miembros de su gabinete de gobierno.

JIM WATSON/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO — El historiador cubano Rafael Rojas afirmó este lunes en una entrevista con EFE que no ve "señales o evidencias" de una operación militar de Estados Unidos en Cuba como la que culminó con la captura el 3 de enero del depuesto gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y apuntó que Washington parece apostar por la "presión" a La Habana mediante "efectos colaterales", como el fin de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla.

"No veo señales o evidencias de que EEUU esté pensando en una operación militar a la Venezuela en Cuba. Todo parece indicar que EEUU está apostando por la presión que pueden ejercer efectos colaterales de la operación en Venezuela", afirmó Rojas, profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y reputado historiador cubano, en una conversación en su casa de Ciudad de México.

Un hombre transporta objetos cerca de una casa que muestra un cartel del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y del fallecido Hugo Chávez, en La Habana el 14 de enero de 2026.
Déficit

Cuba apenas satisface el 50% de sus necesidades de electricidad; crisis aumentará tras salida de Maduro
Los pasajeros esperan su equipaje en el aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba.
Envíos

Cuba extiende la exención de aranceles a la importación de alimentos, medicinas y otros productos

"Al mismo tiempo —aseveró— EEUU está haciendo ofertas de negociación, que no parece que estén teniendo buena recepción del lado cubano".

El experto en historia intelectual y política de América Latina, que lleva varias décadas en México, señaló que actualmente en La Habana se superponen dos elementos: el "duelo" por los 32 mercenarios cubanos que fallecieron en el ataque militar de Washington a Venezuela y la "tensa forma" en que los aliados chavistas están procesando la captura de Maduro.

La tesis de la "traición"

Por un lado, Rojas aseguró que "hay una lectura en favor de la tesis de la traición", al compararla con otros procesos de líderes bolivarianos que han sido sucedidos por otros regímenes donde el nuevo gobernante abandona la línea bolivariana, como fue el caso de Ecuador con Lenín Moreno (2017-2021) tras Rafael Correa (2007-2017).

"Otros lo ven como una transacción inevitable, como un retroceso táctico, para negociar con el presidente estadounidense Donald Trump", explicó el autor de 'Tumbas sin sosiego', Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano' (2006), Premio Anagrama de Ensayo.

"Pero desde luego hay un cambio en el estilo de gobierno de la (la gobernante venezolana encargada) Delcy Rodríguez: no es el tipo de gobierno confrontacional de Maduro con EEUU, y ese cambio también se refleja entre la nueva Venezuela y Cuba. Los comunicados de Caracas que aluden a Cuba son tremendamente fríos; se le baja el tono al antiimperialismo", agregó el autor.

En este sentido, apuntó que "lo ocurrido en los últimos días demuestra que la negociación sigue en curso. Y el régimen venezolano actual está tomando medidas que responden a demandas como la liberación de presos políticos y el ofrecimiento de hasta 50 millones de barriles de petróleo a EEUU".

Frialdad de Rusia y China ante la "nueva Venezuela"

En este contexto, Rojas, graduado en Filosofía en la Universidad de La Habana, subrayó que es importante analizar la actitud en la región de los tradicionales aliados internacionales de los gobiernos bolivarianos como son Rusia y China en respuesta a la intervención militar en Venezuela y la detención de Maduro, quien se encuentra en Nueva York a la espera de juicio por varios delitos de narcotráfico.

"Evidentemente, hubo un repliegue de China y Rusia desde antes de la operación del 3 de enero, especialmente a finales de 2025 cuando EEUU empieza los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Ahora entendemos un poco mejor el asunto. China se estaba enfocando en la tensión con Taiwán y Rusia seguía concentrada con su invasión a Ucrania, pero también viendo con simpatía los amagos de anexión a Groenlandia por EEUU", subrayó.

El régimen cubano ha calificado el ataque militar estadounidense a Caracas como "inaceptable y bárbaro" y ha insistido en reiterar su "respaldo y solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolano", además de exigir la liberación de Maduro.

La Habana y Caracas han sido estrechos aliados en lo político y lo económico, y desde el año 2000 han mantenido un acuerdo por el que la isla ha recibido grandes beneficios con el crudo venezolano, a cambio de la prestación de servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar, el último un fracaso del que dependía la "seguridad" del depuesto dictador.

FUENTE: Con informaciòn de EFE

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
CONVERSACIONES

Transición en Venezuela marcha entre "régimen terminal" y el avance petrolero de Trump

 Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, es señalado por la autoridades como el responsable de un riple asesinato en Florida
CRIMEN

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

Trabajadores de emergencia en el lugar donde un tren de alta velocidad se descarriló y fue impactado por otro tren mientras continúan los esfuerzos de rescate en Adamuz, sur de España, el 19 de enero de 2026.
Investigación

Aumenta a 40 el número de muertos por el trágico accidente ferroviario en el sur de España

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala tras la captura de pandilleros.
PANDILLAS VIOLENTAS

Guatemala declara "estado de sitio" por ola de motines en las cárceles; nueve policías muertos

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Política

Trump sobre si considera usar la fuerza para tomar Groenlandia: "Sin comentarios"

