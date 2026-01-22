jueves 22  de  enero 2026
GROENLANDIA

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo que "la línea" de trabajo consiste en "garantizar que los chinos y los rusos no tengan acceso a la economía de Groenlandia", ni desde un punto de vista militar

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN&nbsp; Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

MANDEL NGAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las conversaciones con Estados Unidos sobre Groenlandia buscan impedir que China y Rusia tengan acceso económico y militar a este territorio ártico, indicó el jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El presidente estadounidense Donald Trump dialogó con Rutte en el Foro Económico de Davos, y anunció un marco de acuerdo.

Rutte dijo el jueves que "una línea" de trabajo surgida de la reunión del miércoles consiste en "garantizar que los chinos y los rusos no tengan acceso a la economía de Groenlandia", o desde un punto de vista militar.

En dicha tarea, detalló, estarán concernidos siete países miembros de la OTAN: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Canadá y Estados Unidos, que deberán "asegurarse colectivamente de que el Ártico se mantiene seguro, y los rusos y los chinos fuera de la zona".

"Fue una muy buena conversación", afirmó Rutte este jueves en Davos, en un acto sobre Ucrania.

Una fuente cercana a las conversaciones en Davos dijo que Estados Unidos y Dinamarca renegociarán su acuerdo de defensa de 1951. "Se reforzará la seguridad del Ártico y los países europeos de la OTAN contribuirán a ello", afirmó la fuente.

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron la semana pasada en Washington con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El secretario general de la OTAN dijo que las siguientes conversaciones partirán de los resultados de su charla en Davos con Trump.

FUENTE: Con información de AFP.

