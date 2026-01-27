martes 27  de  enero 2026
Cuatro cubanos mueren en el incendio de un albergue clandestino en Rusia

La tragedia se produjo temprano en una posada situada en una casa de tres pisos en Balashija, al este de Moscú.

MOSCÚ.- Cuatro cubanos murieron este martes en un incendio que se desató en un albergue clandestino en la región de Moscú, indicaron las fuerzas de seguridad locales citadas por las agencias de prensa rusas.

La tragedia se produjo temprano en una posada situada en una casa de tres pisos en Balashija, al este de Moscú. Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas, indicó un portavoz de la policía local citado por la agencia oficial rusa TASS.

"Todos los fallecidos son ciudadanos cubanos", afirmó esta fuente, y añadió que la policía estaba investigando las circunstancias de su presencia en el albergue.

Entre las víctimas hay dos hombres y dos mujeres, precisó el Comité de Investigación ruso. Un adolescente de 15 años tuvo que ser hospitalizado por una aparente intoxicación por monóxido de carbono.

Según las primeras informaciones, el incendio fue provocado por "una manipulación imprudente del fuego", añadió.

Una fuente de los servicios de emergencia indicó que los residentes del albergue habrían encendido un fuego en el interior para calentarse, ya que se había cortado la electricidad en el edificio por facturas impagadas, en pleno invierno.

FUENTE: Con información de AFP

