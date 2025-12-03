miércoles 3  de  diciembre 2025
Crisis migratoria

Hallan a 23 migrantes ocultos en la cabina de un camión en Texas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas halló en una cabina a 23 personas provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México

En esta vista aérea, agentes del orden investigan un tráiler el 27 de junio de 2022 en San Antonio, Texas. Según informes, al menos 46 personas, presuntamente trabajadores migrantes mexicanos, fueron halladas muertas en un tráiler abandonado. Más de una docena de víctimas fueron halladas con vida, sufriendo un golpe de calor, y trasladadas a hospitales locales.&nbsp;

En esta vista aérea, agentes del orden investigan un tráiler el 27 de junio de 2022 en San Antonio, Texas. Según informes, al menos 46 personas, presuntamente trabajadores migrantes mexicanos, fueron halladas muertas en un tráiler abandonado. Más de una docena de víctimas fueron halladas con vida, sufriendo un golpe de calor, y trasladadas a hospitales locales. 

(Foto de Jordan Vonderhaar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

TEXAS - Las autoridades de Texas hallaron a 23 migrantes indocumentados ocultos en un camión en el sur de Texas, frontera de Estados Unidos con México, en momentos en que la administración de Donald Trump realiza redadas y deportaciones masivas.

Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre, cuando agentes intervinieron al conductor de un camión que circulaba sin portar una licencia de conducir autorizada para ese tipo de vehículo, detalló en un comunicado el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) la noche del martes.

En un video difundido por las autoridades, se observa al conductor, ya descendido del camión, decir que viajaba solo. Pero los agentes revisaron la cabina con ayuda de un perro, que habría detectado la presencia de otros humanos.

"Tráfico de personas"

Personal del DPS buscó dentro de la cabina y halló a las 23 personas ocultas, provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, según las autoridades. El vehículo no llevaba carga.

El conductor, un residente de la ciudad de Laredo, Texas, fue detenido. De ser hallado culpable de tráfico de personas, puede recibir una pena mínima de diez años de cárcel, según las leyes texanas.

Los migrantes fueron entregados a la patrulla fronteriza.

En 2022, 53 migrantes fallecieron tras haber sido dejados en un tráiler sin aire acondicionado y bajo altas temperaturas en San Antonio, Texas.

El gobierno de Trump asegura que los cruces fronterizos por vías no autorizadas se han reducido al mínimo durante su mandato, mientras lleva adelante una campaña masiva de detenciones y deportaciones de migrantes.

Trump ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en una prioridad absoluta, mencionando una "invasión" de Estados Unidos por "criminales provenientes del extranjero".

Su gobierno asocia sistemáticamente criminalidad con inmigración clandestina.

El Departamento de Seguridad Nacional asegura que "el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos".

El gobierno también asegura que desde el inicio del mandato de Trump en enero de 2025 hasta finales de octubre, más de dos millones de migrantes indocumentados han abandonado el país, de ellos, 1,6 millones lo han hecho voluntariamente y el resto ha sido deportado.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
