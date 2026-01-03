Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

CARACAS.- Fuertes explosiones con ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las 02H00 locales (12:00 am) de este sábado en Caracas, constató un periodista de la AFP en la capital venezolana.

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de guerra en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela y afirmara que los días del dictador Nicolás Maduro en el poder "están contados".



