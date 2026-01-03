sábado 3  de  enero 2026
SUCESO

Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de guerra en el Caribe

Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos.

Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Fuertes explosiones con ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron alrededor de las 02H00 locales (12:00 am) de este sábado en Caracas, constató un periodista de la AFP en la capital venezolana.

Los estallidos se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha desplegado una flota de guerra en el Caribe, mencionara la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela y afirmara que los días del dictador Nicolás Maduro en el poder "están contados".

A las 02H15 (06H15 GMT), se seguían escuchando explosiones sobre la ciudad. DIARIO LAS AMÉRICAS pudo confirmar las detonaciones en la capital del país sudamericano.

Embed - Elyangelica Gonzalez on Instagram: "#URGENTE 03Dic 1:00am Reportan explosiones en Caracas. Fuertes estruendos. #noticiaendesarrollo Video cortesía"
View this post on Instagram

Noticia en desarrollo...

FUENTE: Con información de AFP

