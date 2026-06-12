viernes 12  de  junio 2026
RESPALDO

Secretario de la OEA ofrece apoyo para la transición, luego de reunión con María Corina Machado

Albert Ramdin anunció que en la próxima 56.ª Asamblea General se efectuará una discusión al respecto

Albert Ramdin y María Corina Machado sostuvieron un importante encuentro. (OEA)

Albert Ramdin y María Corina Machado sostuvieron un importante encuentro. (OEA)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, ofreció su apoyo para avanzar en la transición política venezolana, luego de que se reuniera con la líder opositora María Corina Machado.

Ramdin se reunió este viernes, 12 de junio, con Machado para discutir los últimos acontecimientos y los próximos pasos en el proceso de transición en Venezuela.

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En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Ramdin destacó la importancia del papel que pueden jugar la OEA y sus Estados miembros para avanzar en esta transición.

“Tuve una productiva reunión de trabajo con la líder venezolana María Corina Machado para discutir los desarrollos más recientes y los próximos pasos en Venezuela. Destacamos el importante rol que la OEA y sus Estados miembros pueden jugar para avanzar en el actual proceso de transición”, escribió el secretario general.

Ramdin subrayó que Venezuela es una prioridad para la región y para su gestión. Anunció que la próxima 56.ª Asamblea General de la OEA, que se celebrará en Panamá, será una oportunidad clave para que los países miembros evalúen cómo apoyar mejor al país en este momento crítico.

La OEA se ofreció a colaborar en áreas donde tiene ventajas comparativas estratégicas, entre ellas:

  • Cooperación y observación electoral
  • Iniciativas de reconciliación
  • Reforma de la justicia
  • Apoyo en seguridad
  • Otros esfuerzos orientados al bienestar de todos los venezolanos

La reunión ocurre en medio de la tensa situación política en Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez mantiene el control del gobierno tras la captura de Nicolás Maduro, mientras María Corina Machado, desde el liderazgo opositor, impulsa un proceso de cambio democrático.

Esta es una de las primeras acciones concretas de alto nivel de la OEA con la principal figura de la oposición venezolana en el actual contexto de transición.

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FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo y redes sociales

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