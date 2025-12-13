Guerrilla ELN ordena confinamiento de civiles en Colombia

El comandante del frente de guerra nororiental Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ricardo, habla durante a AFP en la región del Catatumbo, Colombia, el 8 de marzo de 2025.

La guerrilla colombiana ELN ordenó este viernes el confinamiento de civiles en regiones bajo su dominio durante tres días a partir del domingo, mientras realiza ejercicios militares para responder a las "amenazas de intervención" de Donald Trump.

El mandatario estadounidense ha advertido que no descarta atacar suelo colombiano para frenar el narcotráfico, en medio de las tensiones por la ofensiva militar que lleva adelante Washington en el Caribe y el Pacífico.

VIOLENCIA Fiscalía de Colombia acusa a alias "Iván Mordisco" de genocidio y ordena su captura

El ELN tiene presencia en más del 20% de los más de 1.100 municipios de Colombia, según el centro de estudios sobre el crimen Insight Crime.

El grupo guerrillero más longevo de América, que controla regiones clave para la producción de droga, advirtió en un comunicado que luchará por la "defensa" del país y ordenó restricciones a la movilidad entre las 6H00 hora local (11H00 GMT) del domingo y la misma hora del miércoles.

"Es necesario que los civiles no se mezclen con militares para que eviten accidentes", dice el comunicado difundido en redes de propaganda rebelde, en el que pide a las comunidades no transitar por "carreteras" ni "ríos navegables".

El ELN acusa a Trump de tener un "plan neocolonial" con el que "pretende recrudecer el saqueo" de los "bienes naturales" de Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al grupo rebelde de llevar a cabo una falsa protesta.

"Ustedes, señores ELN, hacen un paro armado pero no contra Trump sino a favor de los traquetos (narcotraficantes) que hoy los controlan", dijo en X.

La guerrilla sostuvo por dos años negociaciones de paz con el gobierno izquierdista, pero los diálogos terminaron en enero ante la persistencia de los ataques de los rebeldes.

Uno de sus bastiones es la región del Catatumbo, una de las zonas con más narcocultivos del mundo en la frontera con Venezuela, donde controla la producción de cocaína.

Varios estudios dan cuenta de la presencia del ELN del otro lado de la frontera, donde supuestamente opera en alianza con las fuerzas militares venezolanas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, niega estos señalamientos.

Enfrentamientos en redes sociales entre Petro y Trump llevaron a que Bogotá y Washington enfrenten la peor crisis diplomática pese a varias décadas de amistad.

Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, según la ONU.

FUENTE: Con información de AFP