Semana decisiva en Perú: Fujimori tiene ventaja de 40.000 votos sobre Sánchez

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.

LIMA.- La candidata Keiko Fujimori mantiene una ventaja de 40.818 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez cuando se ha contado el 99,691% de la votación de la segunda vuelta presidencial en Perú y comienza una semana que puede ser decisiva para conocer los resultados definitivos del proceso electoral.

El reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señaló que, al inicio de este lunes, Fujimori recibe un 50,111 % de los votos válidos de las elecciones, mientras que Sánchez tiene un 49,889 %.

Estos significa que la candidata del partido Fuerza Popular ha sumado, hasta el momento, 9.188.704 sufragios, frente a los 9.147.886 del candidato del partido Juntos por el Perú.

La ONPE detalló que aún quedan pendientes 287 actas de votación, del total de 92.766, que aún deben ser revisadas por los jurados electorales especiales (JEE), debido a que tienen alguna impugnación.

Al tener cada acta un máximo de 300 electores, actualmente quedan por contabilizar un máximo de unos 86.000 sufragios, por lo que esta semana puede ser decisiva para conocer el resultado final de las elecciones o, por lo menos, para que se alcance una distancia que haga irreversible la ventaja de la derechista.

Ante el cada vez menor porcentaje de actas por contar, Fujimori afirmó el sábado pasado que en pocos días podrá declararse ganadora de las elecciones presidenciales, mientras Sánchez reiteró que el proceso "aún no ha terminado" y que solicitará que se anule la votación de los peruanos en el exterior.

"Ahora podemos decir, y faltan pocos días, ¡sí se pudo!", sostuvo la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) durante una reunión con sus seguidores en el sur de Lima, donde afirmó que "se vienen cinco años de grandes retos", pero aseguró que está segura de "que con la bendición de Dios, el trabajo y la unidad de todos los peruanos, vamos a salir adelante".

Sánchez, por su parte ratificó que deposita sus últimas cartas en una solicitud de anulación total de los más de 300.0000 votos emitidos por los peruanos en el extranjero, por considerar que se presentaron presuntas irregularidades en la cadena de custodia de esas actas de sufragio, lo que de suceder revertiría los resultados.

El izquierdista anunció que este lunes solicitará la anulación de esos votos, a pesar de que las autoridades electorales ya rechazaron la semana pasada un primer recurso para anular cerca de 2.000 mesas de la elección tanto de Lima como de ciudades del extranjero.

Ni Sánchez ni su partido criticaron antes de la votación la decisión de las autoridades de no enviar de manera digital los resultados de las actas en el exterior y esperar a que estas llegaran a Lima para ser escrutadas, un cambio sobre el que las principales misiones internacionales de observación electoral no han visto una irregularidad grave ni tampoco señal de fraude.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha previsto que, a más tardar, a mediados de julio se proclamarán los resultados de las elecciones, pocos días antes de que, el 28 de julio, asuma sus funciones el nuevo jefe de Estado, elegido para gobernar durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política en la que Perú ha tenido ocho presidentes.

FUENTE: Con información de AFP