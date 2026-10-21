Senado peruano aprueba poderes para que Keiko Fujimori dicte leyes contra el crimen organizado

El Gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujmori, rompió relaciones diplomáticas con Irán, al que cuestionó por incitar "a la escalada de conflictos" en Medio Oriente y por las "severas restricciones" que impiden el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz

LIMA.- El Senado del Perú aprobó este miércoles un proyecto de ley que permitirá a la presidenta derechista Keiko Fujimori legislar contra el crimen organizado sin pasar por el Congreso.

"El pleno del Senado aprobó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño por un plazo de 90 días", anunció el parlamento en la red social X.

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El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero el Senado incorporó nuevas atribuciones que generaron el rechazo de la oposición.

Con 34 millones de habitantes, Perú atraviesa por su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000) con un aumento explosivo de los homicidios y las extorsiones.

La presidenta Fujimori podrá autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las bandas criminales cuando la policía esté en riesgo de ser sobrepasada. La dirigente insiste en que el combate del crimen y la inseguridad ciudadana será uno de los ejes prioritarios de su Gobierno.

En este caso, la oposición peruana teme que las Fuerzas Armadas puedan incurrir en eventuales abusos cuando se sumen a la policía en las tareas de control del orden público.

La mandataria también podrá crear un registro de las organizaciones criminales que adopten prácticas "utilizadas por el terrorismo o análogas", a las que podrá investigar con "técnicas especiales", perseguir su patrimonio y juzgarlas.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que asumió el poder en julio, prometió durante la campaña electoral que enfrentaría a la delincuencia con puño de hierro, como su fallecido padre, condenado por violaciones de derechos humanos.

Fenómeno El Niño

El parlamento peruano también concedió poderes a Keiko Fujimori para hacer frente al fenómeno climático El Niño, que eleva la temperatura del océano Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta.

El evento podría ser el más intenso jamás registrado, según científicos.

En su discurso de investidura, en julio pasado, Fujimori anunció que una de sus prioridades será la prevención frente a los riesgos climáticos de El Niño. Señaló que, para atender el fenómeno climático, dispondrá de recursos extraordinarios.

FUENTE: Con información de AFP