miércoles 21  de  octubre 2026
SEGURIDAD

Senado peruano aprueba poderes para que Keiko Fujimori dicte leyes contra el crimen organizado

Keiko Fujimori podrá autorizar intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las bandas criminales cuando la policía esté en riesgo de ser sobrepasada

El Gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujmori, rompió relaciones diplomáticas con Irán, al que cuestionó por incitar a la escalada de conflictos en Medio Oriente y por las severas restricciones que impiden el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz

El Gobierno de la presidenta peruana, Keiko Fujmori, rompió relaciones diplomáticas con Irán, al que cuestionó por incitar "a la escalada de conflictos" en Medio Oriente y por las "severas restricciones" que impiden el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz

AFP
Por Sofía Nederr

LIMA.- El Senado del Perú aprobó este miércoles un proyecto de ley que permitirá a la presidenta derechista Keiko Fujimori legislar contra el crimen organizado sin pasar por el Congreso.

"El pleno del Senado aprobó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño por un plazo de 90 días", anunció el parlamento en la red social X.

Lee además
El secretario de Estado, Marco Rubio, habla con los periodistas en la Casa Blanca.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Marco Rubio: La investidura de Fujimori aporta la "estabilidad" que Perú necesita
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, habla durante la ceremonia en la que recibió sus credenciales presidenciales en Lima, el 15 de julio de 2026
PERÚ

Keiko Fujimori ordena el despliegue de militares para enfrentar la inseguridad

El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero el Senado incorporó nuevas atribuciones que generaron el rechazo de la oposición.

Con 34 millones de habitantes, Perú atraviesa por su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000) con un aumento explosivo de los homicidios y las extorsiones.

La presidenta Fujimori podrá autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las bandas criminales cuando la policía esté en riesgo de ser sobrepasada. La dirigente insiste en que el combate del crimen y la inseguridad ciudadana será uno de los ejes prioritarios de su Gobierno.

En este caso, la oposición peruana teme que las Fuerzas Armadas puedan incurrir en eventuales abusos cuando se sumen a la policía en las tareas de control del orden público.

La mandataria también podrá crear un registro de las organizaciones criminales que adopten prácticas "utilizadas por el terrorismo o análogas", a las que podrá investigar con "técnicas especiales", perseguir su patrimonio y juzgarlas.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que asumió el poder en julio, prometió durante la campaña electoral que enfrentaría a la delincuencia con puño de hierro, como su fallecido padre, condenado por violaciones de derechos humanos.

Fenómeno El Niño

El parlamento peruano también concedió poderes a Keiko Fujimori para hacer frente al fenómeno climático El Niño, que eleva la temperatura del océano Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta.

El evento podría ser el más intenso jamás registrado, según científicos.

En su discurso de investidura, en julio pasado, Fujimori anunció que una de sus prioridades será la prevención frente a los riesgos climáticos de El Niño. Señaló que, para atender el fenómeno climático, dispondrá de recursos extraordinarios.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Keiko Fujimori anuncia que Álvaro Vargas Llosa acepta ser embajador del Perú en EEUU

Perú impulsa reforma escolar con cambios disciplinarios y revisión de la carga ideológica en los libros

Acusan formalmente a migrante venezolano herido por un agente de ICE en Texas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026
GALARDÓN

Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

Una composición muestra el anuncio demócrata sobre Hope Florida, junto a un mazo y expedientes judiciales, en alusión a la demanda republicana que busca frenar su difusión.
ELECCIONES 2026

El polémico anuncio que enfrenta a republicanos y demócratas en Florida: ¿qué dice?

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dirige la rueda de prensa sobre el presunto fraude de la alcaldesa. 
TRAS LAS REJAS

Arrestan a la alcaldesa de Kissimmee, Florida, por cargos de robo mayor y fraude

El presidente ejecutivo de Nvidia Patrick T. Fallon. 
TECNOLOGíA

El director de Nvidia urge a Europa a desarrollar la Inteligencia Artificial

El venezolano Jackson Chourio, número 11 de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón en la cuarta entrada contra los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el American Family Field, el 6 de octubre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. 
BÉISBOL

Caminero vs. Chourio: Dominicana y Venezuela se vuelven a ver las caras, ahora en la Serie Mundial

Te puede interesar

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, sale del Tribunal Superior de Los Ángeles, California.   
Insólita sentencia

Juez ordena a Meta pagar $25.000 millones, pero ¿cuál es el trasfondo?

Por Leonardo Morales
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, dirige la rueda de prensa sobre el presunto fraude de la alcaldesa. 
TRAS LAS REJAS

Arrestan a la alcaldesa de Kissimmee, Florida, por cargos de robo mayor y fraude

María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026
GALARDÓN

Miami se prepara para entregar a María Corina Machado el Premio Sebastián Piñera a la Libertad del grupo IDEA

El presidente ejecutivo de Nvidia Patrick T. Fallon. 
TECNOLOGíA

El director de Nvidia urge a Europa a desarrollar la Inteligencia Artificial

Una composición muestra el anuncio demócrata sobre Hope Florida, junto a un mazo y expedientes judiciales, en alusión a la demanda republicana que busca frenar su difusión.
ELECCIONES 2026

El polémico anuncio que enfrenta a republicanos y demócratas en Florida: ¿qué dice?