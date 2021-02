Senadores de EEUU presentan resolución contra "fraude" de Maduro

Asimismo, destaca el reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó como líder de Venezuela en ausencia de un presidente electo democráticamente en el país y también reitera la falta de legitimidad de la Asamblea Nacional chavista.

Rubio es el Senador de más alto rango del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer.

“Mientras que el régimen narcoterrorista de Maduro continúa redoblando sus esfuerzos por mantener su control ilegítimo del poder, el Senado de EEUU está enviando un gran mensaje bipartidista reafirmando su apoyo inquebrantable al presidente interino Guaidó”, dijo Rubio.

Añadió el republicano que “por años hemos sido testigos del deterioro de la democracia en Venezuela. Me enorgullece liderar este esfuerzo bipartidista para denunciar, una vez más, a Maduro y sus secuaces por su rol en socavar el futuro de su país a través de elecciones fraudulentas. No dejaremos de luchar hasta que Venezuela vuelva a ser un faro de prosperidad y de democracia”.

Por su parte, Ted Cruz señaló que “la Asamblea Nacional es la última institución democrática que queda en Venezuela... Los atentados en su contra por parte de Nicolás Maduro violentan directamente a la democracia venezolana. Me enorgullece unirme a mis colegas apoyando a los venezolanos que luchan por la libertad y su democracia”.

El senador Rick Scott manifestó que los Estados Unidos no dejarán de luchar por Venezuela y subrayó que el "mundo sabe que las elecciones de Venezuela "no son más que una farsa".

"Maduro es un dictador despiadado que asesina y oprime a su propio pueblo. Los Estados Unidos y los países que aman la libertad alrededor del mundo deben continuar su apoyo inquebrantable al presidente interino Juan Guaidó y denunciar el régimen asesino de Maduro. Como Senador de los Estados Unidos por el estado de la Florida, he hecho de la lucha por la libertad en América Latina y en todo el mundo una prioridad y no me detendré hasta que el pueblo de Venezuela vea un nuevo día con democracia”", expresó.

El Embajador de Venezuela ante EEUU Carlos Vecchio agradeció a los senadores "su apoyo inquebrantable a la causa del restablecimiento de la libertad y la democracia en Venezuela".

"Agradecemos a los senadores por su apoyo inquebrantable a la causa del restablecimiento de la libertad y la democracia en #Venezuela. Enfrentamos una dictadura corrupta y criminal que sin dudas representa una grave amenaza a la seguridad, la paz y la estabilidad en la región", escribió en Twitter.