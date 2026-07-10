EEUU aumenta presencia de fuerzas militares en operaciones de ayuda humanitaria en Venezuela

WASHINGTON.- El gobierno de EEUU aumentó en los últimos días la presencia de militares en La Guaira , zona de catástrofe del norte de Venezuela asolada por los sismos , para dar apoyo a las operaciones de asistencia requeridas a dos semanas de la tragedia, según informó.

Este jueves, el Comando Sur que presta asistencia militar en coordinación con Caracas anunció la llegada del buque USS San Antonio (LPD17) al puerto de ese estado costero que concentra la mayor cantidad de ayuda humanitaria enviada también por otros países en momentos de la emergencia.

POLÍTICA EEUU destina más de $386 millones en ayuda tras los terremotos en Venezuela

Contingentes militares “están operando un nodo de comunicaciones y distribución para entregar asistencia vital a las zonas afectadas”, según precisó en X la Unidad que dirige el general Francis Donovan.

También mlitares de la 24.ª Unidad Expedicionaria de la @USNavy del USS Fort Lauderdale (LPD 28) y personal militar venezolano descargaron suministros desde una embarcación de desembarco (LCU) durante una operación de entrega de ayuda en La Guaira.

USS San Antonio supports Venezuela earthquake relief:

Today, the USS San Antonio (LPD 17) arrived at the Port of La Guaira, Venezuela to support relief operations. U.S. forces at the port are operating a communications and distribution node to deliver life-saving assistance to… pic.twitter.com/oTHUOVqLMv — U.S. Southern Command (@Southcom) July 9, 2026

Más asistencia de EEUU por los sismos

Las acciones de asistencia están lideradas por el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio.

“Nuestra asistencia en la Guaira está impulsada por un profundo sentido de solidaridad hacia el pueblo venezolano”, informó también la Embajada de EEUU en Caracas, cuyo jefe de misión, John Barrett junto a altos funcionarios del Servicio Agrícola Exterior visitaron comunidades afectadas.

EEUU continuaba hoy entregando ayuda humanitaria a los sectores más necesitados, junto con organizaciones humanitarias como Samaritan’s Purse, que se dedica a brindar ayuda espiritual y física a los afectadospor desastresn en el mundo; y la Global Empowerment Mission, según se afirmó.

#Marines with the 24th Marine Expeditionary Unit; @USNavy #Sailors with USS Fort Lauderdale (LPD 28); and Venezuelan service members, offload supplies from a Landing Craft Utility vessel during a supply delivery at La Guaira, Venezuela.



At the direction of @Southcom, assigned… pic.twitter.com/r3lwndrreg — U.S. Marines (@USMC) July 9, 2026

Apoyo a Venezuela

Desde el 29 de junio, EEUU aumentó su compromiso de apoyar a Venezuela tras los terremotos y ha destinado más de 380 millones de dólares además de personal del servicio militar para dar respuesta humanitaria.

Otros países de América Latina, de Europa y Asia han enviado también asistencia a Venezuela sumida en la tragedia.

Este viernes, el gobierno de Japón informó que enviará un segundo equipo médico para atender a la población de zonas afectadas, además de ayuda que incluye alimentos y artículos médicos por valor de 3,5 millones de dólares, reportaron agencias.

FUENTE: Con información Southcom, usembassyve, red X