viernes 10  de  julio 2026
ASISTENCIA

EEUU aumenta presencia de fuerzas militares en operaciones de ayuda humanitaria en Venezuela

El Comando Sur informó el arribo del buque USS San Antonio al puerto de La Guaira para unirse a militares estadounidenses en apoyo socorrista, tras los sismos

Comando Sur, en Doral, Florida, con ayuda a Venezuela.&nbsp;

Comando Sur, en Doral, Florida, con ayuda a Venezuela. 

Lance Cpl Allison White, 24th Marine Expedicionary Unit
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El gobierno de EEUU aumentó en los últimos días la presencia de militares en La Guaira, zona de catástrofe del norte de Venezuela asolada por los sismos, para dar apoyo a las operaciones de asistencia requeridas a dos semanas de la tragedia, según informó.

Este jueves, el Comando Sur que presta asistencia militar en coordinación con Caracas anunció la llegada del buque USS San Antonio (LPD17) al puerto de ese estado costero que concentra la mayor cantidad de ayuda humanitaria enviada también por otros países en momentos de la emergencia.

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Contingentes militares “están operando un nodo de comunicaciones y distribución para entregar asistencia vital a las zonas afectadas”, según precisó en X la Unidad que dirige el general Francis Donovan.

También mlitares de la 24.ª Unidad Expedicionaria de la @USNavy del USS Fort Lauderdale (LPD 28) y personal militar venezolano descargaron suministros desde una embarcación de desembarco (LCU) durante una operación de entrega de ayuda en La Guaira.

Más asistencia de EEUU por los sismos

Las acciones de asistencia están lideradas por el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio.

“Nuestra asistencia en la Guaira está impulsada por un profundo sentido de solidaridad hacia el pueblo venezolano”, informó también la Embajada de EEUU en Caracas, cuyo jefe de misión, John Barrett junto a altos funcionarios del Servicio Agrícola Exterior visitaron comunidades afectadas.

EEUU continuaba hoy entregando ayuda humanitaria a los sectores más necesitados, junto con organizaciones humanitarias como Samaritan’s Purse, que se dedica a brindar ayuda espiritual y física a los afectadospor desastresn en el mundo; y la Global Empowerment Mission, según se afirmó.

Apoyo a Venezuela

Desde el 29 de junio, EEUU aumentó su compromiso de apoyar a Venezuela tras los terremotos y ha destinado más de 380 millones de dólares además de personal del servicio militar para dar respuesta humanitaria.

Otros países de América Latina, de Europa y Asia han enviado también asistencia a Venezuela sumida en la tragedia.

Este viernes, el gobierno de Japón informó que enviará un segundo equipo médico para atender a la población de zonas afectadas, además de ayuda que incluye alimentos y artículos médicos por valor de 3,5 millones de dólares, reportaron agencias.

FUENTE: Con información Southcom, usembassyve, red X

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