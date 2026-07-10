Exilio cubano marcha este sábado en la Pequeña Habana por quinto aniversario del 11J

MIAMI.- Organizaciones del exilio cubano, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios participarán este sábado en la Pequeña Habana en la Marcha por la Libertad de Cuba y el Liberation Day Rally Miami, dos actos que conmemoran el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, la mayor movilización ciudadana registrada en la isla desde 1959.

La jornada, a la que se sumará el comisionado del distrito 3 de Miami, Rolando Escalona, comenzará a las 5:00 de la tarde con la marcha, que recorrerá la Calle Ocho desde las inmediaciones de la Casa del Preso. A las 6:00 de la tarde arrancará la concentración final, prevista hasta las 10:00 de la noche, en el 1444 del suroeste de la Calle 8, frente al Parque Máximo Gómez, conocido popularmente como el Parque del Dominó.

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La cita se plantea como un gesto de solidaridad con el pueblo cubano y como un homenaje a quienes salieron a las calles hace cinco años, así como a los que permanecen encarcelados o perseguidos por aquellas manifestaciones.

Junto a los convocantes participarán funcionarios electos, artistas y residentes del sur de Florida, que cada 11 de julio reeditan esta memoria colectiva en el corazón de la comunidad cubana de Miami. La concentración cerrará con intervenciones, actuaciones artísticas y un llamado común a la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba.

Rolando Escalona, comisionado del distrito 3 de Miami. IVÁN PEDRAZA / DLA

Estallido del 11J

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron de forma espontánea a las calles de decenas de ciudades para exigir libertad, democracia y respeto a los derechos fundamentales.

Como se recuerda, la protesta arrancó en San Antonio de los Baños y se extendió con rapidez a La Habana, Palma Soriano, Santiago de Cuba, Pinar del Río y otras localidades.

Al grito de libertad y de abajo la dictadura, la ciudadanía protagonizó el estallido social más amplio del país en varias generaciones, en medio de la escasez de alimentos, los prolongados apagones y la crisis sanitaria por la pandemia.

Un récord de presos políticos

Cinco años después, la organización Prisoners Defenders documentó un nuevo máximo de represión. Con datos cerrados al 30 de junio, su registro contabiliza 1.306 presos políticos en Cuba, de los cuales 820 permanecen tras las rejas, mientras el resto afronta medidas restrictivas de libertad o procesos penales abiertos.

La lista incluye a 40 personas detenidas cuando eran menores de edad, la cifra más alta reunida por esa entidad, y 16 de ellas cumplen condena en prisiones para adultos. Amnistía Internacional calcula que al menos 300 personas siguen presas por su participación directa en las protestas, con penas que en algunos casos superan los veinte años.