Sheinbaum afirma que "no tiene evidencias de que se produzca fentanilo en México"

CIUDAD DE MÈXICO — La presidenta de México , Claudia Sheinbaum, dijo este martes que no se encontraron evidencias de que se produzca fentanilo en su país, en medio de las amenazas del mandatario electo estadounidense, Donald Trump , de imponer aranceles si persiste el tráfico de esta droga.

"Hasta ahora el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso, no se ha encontrado. Eso no quiere decir que no se siga investigando", sostuvo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.