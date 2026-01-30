viernes 30  de  enero 2026
OPINIÓN

México: Cantinflas presidente

Sheinbaum terminó la obra de AMLO desapareciendo el Poder Judicial independiente, que era el último bastión que resistía el autoritarismo impuesto al cascarón que queda de la antigua democracia mexicana

Perfiles-de-opinion-Omar-Sixto
Diario las Américas | Omar Sixto
Por Omar Sixto

Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se hizo, de manera ilegal —pues no era residente en esa urbe—, de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, implantó un sistema de conferencias matutinas que se conocieron como “mañaneras”.

Si no me quiere leer, véame, pero es peor. → Ver el video aquí

Lee además
sheinbaum quiere salvar al narcoestado comunista de cuba
OPINIÓN

Sheinbaum quiere salvar al narcoestado comunista de Cuba
Ariely Álvarez Cabrera y Alfredo Carballo González, ambos detenidos en México en relacion con el asesinado de Daylon Fleitas González.
HOMICIDIO

Capturan en México a segundo implicado en crimen de residente de Hialeah hallado en un contenedor de basura

Esto le permitía controlar la narrativa noticiosa del país. Estaciones de radio y de televisión transmitían en vivo las barrabasadas que el individuo disparaba cada mañana. No importaba que fueran medias verdades, tergiversaciones o evidentes mentiras. Toda la prensa reportaba sus dichos.

No era un método nuevo; la mayoría de los dictadores y líderes autoritarios populistas lo han empleado. Fidel Castro, el Orador Orate, al principio de su dictadura hizo lo mismo; luego ya no tanto. Después de confiscar todos los medios de prensa, no necesitaba decir lo que le interesaba de manera directa: lo hacían sus papagayos.

AMLO finalmente, después de muchos intentos, llegó en 2018 a la presidencia de México. Había perdido las dos elecciones anteriores, pero en 2018 la mala —o nula— gestión de Enrique Peña Nieto, la complicidad de este y de buena parte de la prensa y la sociedad, así como, según parece, el apoyo monetario y logístico tanto de algún cártel del narco como de las dictaduras cubana y venezolana y parte de la izquierda española, lo sentaron en la silla presidencial.

Después de seis años de endeudar al país, asfixiar su economía, dejar hacer lo que quisieran los cárteles y desarmar el aparato democrático, entregó, de manera formal —aunque evidentemente no de manera real—, el poder a su pupila Claudia Sheinbaum.

La señora, a diferencia de AMLO, que es un camaleón ideológico, sí viene de un mundo doctrinario. Doctrinario del comunismo ortodoxo. Como ella, llegaron a ocupar posiciones relevantes en el gobierno federal personajes del mismo huerto, con nombres como Lenia, Martí o Marx.

Sheinbaum terminó la obra de AMLO desapareciendo el Poder Judicial independiente, que era el último bastión que resistía el autoritarismo impuesto al cascarón que queda de la antigua democracia mexicana.

También heredó, y adoptó, el método de las conferencias “mañaneras” para manipular y guiar a la opinión pública a favor de los intereses de su gobierno. Y si su mentor era un tipo sin el más mínimo ápice de vergüenza para mentir descaradamente, la señora tiene la agilidad mental de un perezoso tico y el carisma de una endoscopía.

El periodista Raymundo Riva Palacio le preguntó a ChatGPT cómo describir lo que dice Sheinbaum en la “mañanera”, y este programa de inteligencia artificial le contestó lo siguiente:

Vamos a hablar de dos cosas que no son dos cosas distintas, sino la misma cosa: que todo va bien… aunque claramente no todo va bien.

Porque, miren, en la Cuarta Transformación las contradicciones no son contradicciones, son procesos dialécticos de profundización histórica. Es decir: si ayer dijimos A y hoy decimos no-A, en realidad seguimos diciendo A, pero con mayor conciencia. Y eso, compañeras y compañeros, se llama coherencia transformadora.

En cualquier tema nacional o internacional la señora se enreda en respuestas contradictorias. Si le preguntan si el envío de una serie de narcotraficantes presos a Estados Unidos fue por presiones de Trump, dice que no, que México es un país soberano.

Y así en muchos otros temas, donde cede ante la administración norteamericana mientras clama que no “aceptamos presiones” o que colaboran en un marco de respeto mutuo.

Como Cantinflas, quien en el mundo actual hubiera nadado como pez en el agua política de estos días.

Todo esto lo hace, repito, mientras desarma lo que queda de democracia en México y mientras se une o apoya a cualquier causa que pueda afectar políticamente a su poderoso vecino.

No solo regaló los libros de texto para los niños cautivos de la Junta Militar de Barrigones que desgobierna lo que queda de Cuba y recibe miles de supuestos médicos cubanos mientras hay médicos mexicanos desempleados, también utiliza los consulados de su país en Estados Unidos para repartir textos antinorteamericanos.

Y en el tema de los combustibles, el cantinfleo —si existe esa palabra— llega a extremos memorables, como ningún presidente mexicano lo ha hecho.

Si le preguntan sobre qué contratos se hace el envío de petróleo a los Panzones de La Habana, dice que no sabe, pues quien los embarca es una empresa privada llamada Gasolinas del Bienestar y, como es privada, no tiene información.

Cuando le dicen que Gasolinas del Bienestar pertenece a Pemex, una empresa estatal, dice que sí, pero que no; que sí pertenece a Pemex, pero que no tiene información.

Hace unos días se divulgó la noticia de que Pemex había dejado de enviar combustible a la dictadura. Yo lo dudé. Lo que no dudo es que sí lo sigan enviando. Enviándolo de manera opaca.

Hoy sabemos que los Barrigones de La Habana revendían más del sesenta por ciento del petróleo que les mandaba la narcodictadura de Maduro y los Soles. Lo revendían mientras los cubanos viven bajo apagones generalizados y cocinan con leña.

Ya no llega petróleo venezolano a la isla fallida, pero sigue llegando el mexicano. Bueno, no es que llegue: se les manda desde México, pero no llega a la isla.

Y les pongo el ejemplo del tanquero Swift Galaxy, de 700 000 barriles de capacidad. Zarpó de la refinería de Pajaritos, en Veracruz, el pasado diciembre, oficialmente rumbo a Jamaica para refinárselo a Cuba, pero se fue a Colombia y ahora anda por Dinamarca.

Por esa zona anda aquel otro tanquero, al servicio de Gaesa, el Mia Grace, del que hablamos el otro día. El que andaba por Amberes, luego se fue a Togo y, en vez de regresar a Cuba, se dirigió a Santo Domingo.

Todo turbio, oscuro. Complicidad ideológica y geopolítica.

El 27 de enero pasado, cuando se difundió que México no enviaría más petróleo a la dictadura cubana, la señora Sheinbaum dijo que “es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones”.

Al día siguiente reculó y dijo: “Yo nunca hablé de si se había suspendido”. Y volvió con la cantaleta de la solidaridad, que no es otra cosa que apoyo total y complicidad con la Junta Militar que tiene a Cuba en ruinas y a sus habitantes en medio de una catástrofe humanitaria.

“Solidaridad”, en forma de hidrocarburos, que no se usa para mejorar la vida de esos desdichados, sino para engordar las arcas y las panzas de esos ineptos malnacidos.

En poco más de un año les ha enviado más de mil millones de dólares robados a los mexicanos para sostener un régimen que colapsa. Un régimen empobrecedor y maligno.

En sus tiempos de líder estudiantil, la joven Claudia se desgañitaba en los mítines gritando en contra de la exportación de petróleo. Exportación pagada en dólares al Pemex de los mexicanos.

En 2026, en esa “mañanera”, dice que al pueblo de México no le importa mucho el petróleo.

Les digo, como Cantinflas, aunque en vez de gracia derrocha hipocresía.

Mientras, les sigue robando a los mexicanos para sostener a los parásitos de La Habana.

Cosas de locos, o de comunistas.

Hablando de locos, ayer Trump apretó un poquito más la tuerca.

Luego hablamos de eso.

Temas
Te puede interesar

México admite cero suministro de petróleo a Cuba, ¿Será el fin para el régimen?

Polémico expresidente de la FIFA pide boicotear el Mundial 2026

Detienen en México a exolímpico canadiense acusado de narcotráfico y asesinato por Estados Unidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy