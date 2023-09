Sigue la batalla en corte por el "parole humanitario" creado por Biden

MIAMI .- Este 29 de septiembre los estados demandantes contra el parole humanitario y los defensores del gobierno de Biden sumaron al expediente nuevos documentos que servirán de base para que el juez, que sigue este j uicio , pueda tomar una decisión que favorezca o no este programa migratorio que ha generado controversias.

La abogada en temas migratorios, María Herrera Mellado habló de la importancia de ese juicio por las razones políticas y constitucionales involucradas, aunque sostiene que este programa no está funcionando por lo que asegura la frontera sur seguirá siendo una opción para muchos inmigrantes indocumentados y de forma desordenada.

En ese contexto cuestionó además que se haya hecho una extensión del TPS, Estatus de Protección Temporal, porque eso provocará que más personas, sobre todos venezolanos, acudan a la frontera para aplicar al mismo debido a que observan que el gobierno de Biden lo sigue ampliando.

Migrantes cubanos - parole humanitario /AP Marcos Marzo, segundo desde la izquierda, habla con sus amigos que vinieron a despedirse de él luego de recibir la noticia de que obtuvo un permiso para viajar a Estados Unidos, en La Habana, Cuba, el miércoles 25 de enero de 2023. El gobierno de Biden ha venido cuidando las formas del programa porque la demanda de 21 estados apuntan a que se otorga sin cumplir las verdaderas causas humanitarias AP/Archivo

Crisis migratoria

Al ser consultada sobre la efectividad del parole en cuanto a que el mismo pareciera no estar respondiendo al objetivo de darle prioridad a la migración regular, Herrera Mellado sostuvo que este juicio sobre la legalidad y constitucionalidad del mismo “es importantísimo porque debemos estar conscientes que no debe quedar expuesta la posibilidad o no del Ejecutivo de seguir flexibilizando la ley y las políticas de inmigración cuando así lo decida".

En su opinión se ha demostrado que con o sin permiso humanitario el efecto de una crisis migratoria, provocada por la administración de Biden ,“no tiene vuelta atrás”. Sostiene que “Joe Biden, Kamala Harris y Mayorkas deberían enfrentarse a un juicio político por no cumplir con sus funciones y alta traición a EEUU”

El parole sigue su curso

Las partes, el gobierno y los estados demandantes, solo cumplieron con el mandato administrativo del Juez de que este día solo se consignaran los documentos relacionados con la petición que se hiciera de que los estados que se oponen al programa tienen que mostrar con cifras las pérdidas económicas en sus localidades originadas por el parole y el gobierno demostrar que han prevalecido las verdaderas causas humanitarias y no solo en respuesta a la situación económica de los ciudadanos de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela, países beneficiarios de este parole aprobado el pasado 5 de enero por Joe Biden.

El juez federal Drew B. Tipton, que preside el juicio en un tribunal de, Texas dejó claro en una comunicación, publicada por el DIARIO LAS AMÉRICAS , que el 29 de septiembre de 2023, las partes presentarían conclusiones de hecho y de derecho propuestas con citaciones al expediente del juicio”. Y también memorandos de derecho que abordaran las cuestiones sobre las cuales el Tribunal solicitó información adicional al concluir el juicio como cualquier otro asunto que quisieran abordar.

Biden debe responder

Tipton cuestionó las afirmaciones de los abogados de Texas, quienes plantearon que el estado está gastando millones de dólares en atención médica y educación pública debido a la afluencia de inmigrantes con permisos humanitarios. Texas tendría que demostrar que ha sufrido esas pérdidas y de esa forma puedan tener legitimación procesal en el caso. El gobierno alega que estas personas entran con permiso de trabajo por lo que no es una carga para el estado.

Los abogados de Texas y otros estados dicen que el gran número de inmigrantes que reciben permisos humanitarios en Estados Unidos comprueba que los funcionarios están otorgando dichas licencias para entrar a EEUU en masa y no caso por caso como exige la ley.

La administración del demócrata Biden ha argumentado que se cumplen con todos los requisitos de causa humanitaria, sin embargo la pregunta del juez en la última audiencia retumbó en la sala cuando preguntó si una situación económica podía calificar como causa humanitaria. En ese sentido los demandados deben hilar fino con esta respuesta.

La mayoría de los inmigrantes huyen de sus países por razones económicas.

El juicio termina el 27 de octubre

A más tardar el 27 de octubre de 2023, las partes podrán presentar los últimos alegatos o cuestionamientos, si ese fuera el caso, es como si se tratara de un recurso de última instancia. Y ese día se cierra la entrada de documentos al expediente y queda en manos del juez.

El juicio por la demanda contra parole humanitario respaldada por 21 estados republicanos ha sesionado en dos jornadas de audiencias orales los días 24 y 25 de agosto, y el juez Tipton decidió continuar el proceso a partir de las evidencias y los documentos registrados ante el tribunal.

A finales de julio, más de 72.000 haitianos, 63.000 venezolanos, 41.000 cubanos y 34.000 nicaragüenses habían sido evaluados y autorizados a venir a Estados Unidos mediante el programa.

En la demanda de los 21 estados no se cuestiona el uso del permiso humanitario para decenas de miles de ucranianos que llegaron tras la invasión rusa.

Siga por aquí todas las incidencias de este parole humanitario en el DIARIO LAS AMERICAS.

