Silverio Portal: "Seguiré siendo activista por los derechos humanos"

Silverio Portal Contreras fue excarcelado el 1ro de diciembre, luego de dos años de prisión, por una licencia extrapenal otorgada debido a su delicado estado de salud. En entrevista concedida al portal independiente CUBANET, portal explicó: “Estaré por el término de un año libre, según me dijeron de acuerdo a los reglamentos que tiene el sistema de cárceles y prisiones, medicina legal y el juez de prisión. Esto por la isquemia cerebral, el infarto cerebrovascular y la hipertensión, además el médico me dijo que el corazón me creció”.