Cuba, los barcos rusos y el juego de espejos

Dos buques cargados de petróleo y combustible ruso navegan en este momento rumbo a Cuba . Uno llegará el lunes y el otro a principios de abril. La noticia parece simple, Rusia ayuda a Cuba desafiando el embargo energético que el presidente Donald Trump impuso a la isla. Pero lo que ocurre es más complicado, más calculado y potencialmente más peligroso de lo que sugiere el titular.

Cuba produce el 40% del petróleo que necesita para funcionar. El resto lo importó de aliados ideológicos dispuestos a vender barato o a cambio de servicios. Primero, la Unión Soviética y luego Venezuela la proveyeron de hidrocarburos.

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Sin embargo, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero de este año, ese flujo se cortó. México, tras enviar un último cargamento el 9 de enero, cedió a la presión de Washington e interrumpió sus exportaciones.

El resultado era predecible, la red eléctrica de Cuba colapsó cuando la isla quedó a oscuras. Los hospitales cancelaron cirugías, la distribución de alimentos se interrumpió y las aerolíneas suspendieron vuelos por falta de combustible. Cuba lleva tres meses sin un solo barco de petróleo.

Es en ese contexto en que aparecen estos dos buques.

El petróleo que no se puede refinar

El primer dato que conviene entender es que mandar petróleo crudo a Cuba no es lo mismo que mandar electricidad. Cuba tiene dos refinerías principales, una en Cienfuegos y otra en Nico López, en La Habana. Ambas están deterioradas, con capacidad limitada y en estado técnico precario después de años de desinversión. El buque Anatoly Kolodkin transporta aproximadamente 100.000 toneladas métricas de crudo ruso tipo Urals, unos 725.000 barriles. Esto es una cantidad significativa para un país pequeño, pero de poco sirve si la infraestructura para procesarla no funciona bien.

El segundo buque, el Sea Horse, no lleva gas como se reportó inicialmente sino gasoil, ya que expertos en transporte marítimo señalaron que se trata en realidad de combustible ya procesado listo para usar en generadores y vehículos. Ese cargamento de unas 27.000 toneladas es el que tiene valor inmediato para la crisis eléctrica cubana. En otras palabras, parte de lo que se envía tiene utilidad práctica limitada en el corto plazo. Lo que sí tiene valor inmediato es el mensaje político.

El juego de espejos: por qué esto no es solo Rusia

Aquí viene la parte que los titulares no explican. El Anatoly Kolodkin navega bajo bandera rusa, por lo tanto, es Rusia directamente. Pero el Sea Horse navega bajo bandera de Hong Kong, lo que lo coloca bajo jurisdicción de la República Popular China.

Cuando un buque de bandera hongkonesa transporta combustible de origen ruso hacia Cuba en desafío a un embargo estadounidense, no vemos solo a Rusia jugando una carta. Es una operación en la que la arquitectura financiera y logística de China, con sus puertos, banderas y rutas, forman parte del mecanismo. Por lo tanto, China está ahí.

Esto responde a una lógica que va más allá de Cuba. Rusia acaba de vivir semanas difíciles con la Operación Epic Fury contra Irán, se reveló públicamente que Moscú no protegió a su aliado cuando fue atacado. Rusia guardó silencio mientras las instalaciones iraníes ardían y ese silencio tuvo un costo de reputación: ¿de qué vale la alianza con Moscú si este no aparece cuando hay fuego?

Enviar petróleo a Cuba es, en ese contexto, un gesto de rehabilitación. Un mensaje dirigido no a La Habana sino al resto del mundo, comunicando que aquí estamos, no hemos desaparecido, seguimos siendo un factor. Es, en términos estratégicos, lo que se llama una señal de presencia y estas cuestan poco y rinden mucho cuando se ejecutan en el momento adecuado.

La encrucijada de Washington

Y ahora llegamos al punto donde los próximos días realmente importan. La Armada de Estados Unidos es la más poderosa del mundo. Tiene la capacidad material de detener esos barcos antes de que lleguen a Cuba. Sin embargo, la pregunta no es si puede, sino si lo hará. Y ahí reside un dilema de consecuencias considerables.

Si Washington detiene el Anatoly Kolodkin, un buque de bandera rusa, interviene en un barco del Estado ruso. Eso no es interceptar a un contrabandista, sino un acto que Moscú puede calificar de agresión directa. En circunstancias normales, eso desencadenaría una crisis diplomática severa. En las circunstancias actuales, con la administración Trump manteniendo una relación deliberadamente ambigua con Putin, la situación es aún más delicada.

Si Washington detiene el Sea Horse de bandera hongkonesa, es decir, china; el incidente involucra formalmente a Pekín. China no tiene por qué defender ese barco militarmente, pero sí tiene razones para escalar retóricamente y usar el episodio como argumento en múltiples frentes como el comercial, el diplomático o el narrativo global.

Y si Washington no hace nada y deja que los barcos lleguen y descarguen el embargo queda expuesto como un instrumento con límites reales. La señal que se envía al mundo es que Rusia y China, coordinados o no, perforan las sanciones estadounidenses cuando lo deciden.

No hay una opción limpia. Cada camino tiene un costo.

La vergüenza que se devuelve

Hay una dimensión adicional para entender la lógica de este movimiento.

Trump humilló públicamente al Gobierno de Cuba en los últimos días cuando dijo que “tomará la isla en alguna forma”, que la considera una nación “muy debilitada”, que podría “hacer lo que quiera con ella”. Son declaraciones diseñadas para proyectar dominio.

Moscú lleva meses recibiendo críticas por su pasividad frente a la destrucción iraní, y encontró en Cuba una oportunidad de bajo costo y alto rendimiento comunicacional para hacer exactamente lo opuesto de lo que Washington demanda. Así, actúa en el patio trasero de Washington, en el momento en que Estados Unidos está más expuesto.

Cuba, mientras tanto, negocia en secreto con la administración Trump un acuerdo para levantar el bloqueo energético. El propio Díaz-Canel lo confirmó la semana pasada. Eso significa que La Habana juega simultáneamente en dos tableros, en uno acepta el rescate ruso para sobrevivir el presente, en otro tantea a Washington para asegurar el futuro. Es la lógica de un régimen que sabe que no tiene margen para el idealismo.

Los próximos días revelarán información crucial sobre el estado real del poder estadounidense y sobre hasta dónde llega la coordinación entre Moscú y Beijing cuando se trata de erosionar la autoridad de Washington en su propio hemisferio.

Si los barcos llegan sin incidentes, habremos aprendido que el embargo energético sobre Cuba tiene excepciones que Washington no controla. Si son interceptados, sabremos que la administración Trump está dispuesta a arriesgar una confrontación directa con Rusia, lo cual contradice meses de señales en sentido opuesto.

Cuba es, en este episodio, menos el tema que el escenario. Lo que se mide es otra cosa, la credibilidad del poder americano, la cohesión del eje Moscú-Pekín, y el límite real de las sanciones como instrumento de política exterior en un mundo que ya no acepta sin más la hegemonía unilateral.

Los barcos navegan. El reloj corre. Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.