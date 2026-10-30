Sin normativa para la prórroga electoral que favoreció a Lula da Silva

Una mujer observa los resultados impresos provenientes de una urna en un centro de votación en Jacarepaguá, en la zona sur de Río de Janeiro, Brasil, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 25 de octubre de 2026.

FOTO LEYENDA 1: Trabajadores electorales y representantes de partidos locales fotografían las hojas de resultados impresas en un centro de votación al concluir la jornada electoral en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026. AFP

MIAMI.- El senador Flávio Bolsonaro anunció que solicitará la anulación de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que Luiz Inácio Lula da Silva, dirigente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo una presunta reelección con 51,79% de los votos válidos, frente a 48,21% del candidato conservador, una diferencia superior a 4,4 millones de sufragios.

El aspirante opositor rechazó reconocer el resultado y cuestionó la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, quien ordenó extender hasta las 19:00 el horario de votación, inicialmente previsto para concluir a las 17:00 del domingo.

La controversia cobró fuerza después de que el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Kassio Nunes Marques, reconociera que no existía una normativa específica que autorizara la prórroga y advirtiera que la medida, comunicada después de la hora oficial de cierre, generó dificultades para el desarrollo del proceso.

La decisión de Zanin resulta especialmente polémica para la oposición debido a que el magistrado fue abogado de Lula antes de incorporarse al Supremo. Flávio Bolsonaro denunció una alteración de las reglas durante la jornada electoral y sostuvo que la medida comprometió la igualdad de condiciones entre los votantes.

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Una decisión inédita y sin normativa específica

La extensión del horario respondió a una solicitud presentada por la campaña de Lula, que denunció restricciones en el transporte público en varias localidades y advirtió que las dificultades de desplazamiento podían impedir que algunos electores llegaran a las urnas.

Ante la falta de una respuesta del TSE, el PT recurrió al Supremo. Zanin consideró graves las denuncias y ordenó ampliar por dos horas la recepción de votos en todo Brasil, con instrucciones para que la autoridad electoral ejecutara la medida.

Sin embargo, la resolución llegó después de las 17:00, cuando miles de urnas electrónicas ya habían cerrado y sus procedimientos de votación habían concluido. La decisión obligó a las autoridades a realizar ajustes operativos para determinar cómo aplicar la prórroga sin reabrir las urnas cerradas.

Nunes Marques confirmó que, cuando recibió la solicitud, buscó información técnica y consultó a las autoridades correspondientes. No obstante, señaló que no existía una norma que autorizara una ampliación de esa naturaleza y que la medida, adoptada a pocas horas del cierre, podía producir consecuencias técnicas y operativas difíciles de prever.

"Prorrogar una elección é possível, mas tem que ser pensado e estruturado", afirmó el presidente del TSE, al advertir sobre la necesidad de planificar con anticipación cualquier modificación del horario electoral.

La orden también obligó a suspender temporalmente la recepción y el procesamiento de boletines de votación mientras se resolvían las dificultades operativas. Nunes Marques aseguró que el trabajo de los equipos técnicos permitió superar los inconvenientes y completar el escrutinio.

El vínculo de Zanin con Lula, bajo escrutinio

El antecedente profesional de Cristiano Zanin como abogado de Lula añadió un componente político a la controversia. El magistrado, que llegó al STF después de representar legalmente al dirigente izquierdista, fue quien resolvió la solicitud que permitió prolongar la votación en todo el país.

Flávio Bolsonaro cuestionó que un juez con ese historial profesional ordenara modificar el horario electoral cuando la jornada ya estaba por concluir. El senador acusó al entorno de Lula de intervenir en las reglas del proceso y sostuvo que la decisión perjudicó la igualdad entre los electores.

"Es imposible reconocer el resultado de las elecciones en el contexto como estas cosas sucedieron", afirmó el candidato conservador, quien anunció que su equipo jurídico presentará una solicitud de anulación.

La relación profesional previa entre Zanin y Lula constituye un antecedente relevante para el debate sobre la apariencia de imparcialidad de la decisión. Sin embargo, ese vínculo no demuestra por sí solo que el magistrado actuara de manera irregular ni que la medida modificara el resultado electoral.

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La campaña de Bolsonaro también pidió una extensión

Este proceso presenta un antecedente que deberá considerarse en cualquier análisis jurídico: la campaña de Flávio Bolsonaro también solicitó ampliar el horario de votación en determinadas zonas, aunque por motivos y con un alcance territorial distintos.

El equipo del senador pidió más tiempo en regiones afectadas por fuertes lluvias, mientras que la campaña de Lula denunció restricciones en el transporte público. Ambas solicitudes buscaban facilitar la participación electoral, pero la decisión de Zanin extendió el horario a escala nacional.

Este antecedente puede ser relevante para evaluar los argumentos de la impugnación y las diferencias entre las peticiones de ambas candidaturas. La controversia no se limita, por tanto, a la conveniencia de permitir más tiempo para votar, sino que también involucra el momento en que se comunicó la orden, su fundamento normativo y la forma en que se aplicó en las secciones electorales.

Lula prolonga el proyecto político de la izquierda

La reelección de Lula permitirá al líder del PT iniciar un cuarto mandato presidencial no consecutivo y prolongar la presencia de la izquierda en el poder federal brasileño.

Su trayectoria política está asociada a los programas sociales, la intervención del Estado en la economía y una agenda que prioriza la reducción de la pobreza y la redistribución de ingresos. Sus gobiernos también han estado marcados por controversias de corrupción que afectaron al PT y alimentaron el rechazo de sectores de la sociedad brasileña.

Flávio Bolsonaro, senador y representante del sector conservador, centró su candidatura en la oposición a la izquierda, la defensa de políticas de seguridad más estrictas y la crítica a la gestión del Partido de los Trabajadores.

La estrecha diferencia entre ambos candidatos refleja la persistente polarización política del país y anticipa una relación conflictiva entre el oficialismo y una oposición que cuestiona tanto el resultado como las decisiones adoptadas durante la jornada electoral.

La impugnación abre una disputa judicial

La solicitud de anulación anunciada por Flávio Bolsonaro deberá sustentarse en argumentos jurídicos y pruebas que permitan determinar si las irregularidades denunciadas tuvieron consecuencias suficientes para comprometer la validez de los comicios.

El punto central será establecer si la prórroga vulneró las reglas electorales, afectó la igualdad de condiciones entre los votantes o produjo un perjuicio demostrable. La falta de una normativa específica y las dificultades operativas reconocidas por Nunes Marques constituyen elementos relevantes del debate, pero no prueban por sí solos que la medida alterara el resultado.

Lula mantiene la victoria anunciada por el TSE, mientras la oposición prepara su ofensiva judicial. La controversia deja bajo escrutinio la actuación de las autoridades electorales y judiciales, así como los procedimientos utilizados para responder a las denuncias presentadas durante una jornada decisiva.

La resolución de la disputa dependerá de las pruebas, los fundamentos legales y las decisiones de los organismos competentes. Mientras tanto, el episodio añade tensión a un escenario político polarizado y mantiene abierta la discusión sobre la legalidad y la aplicación de una prórroga electoral sin precedentes.