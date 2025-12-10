Sismo de 5.8 sacude a Colombia

Un movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, interrumpiendo el descanso de la población en diversas zonas del país. El evento fue reportado en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y en más de 400 municipios del territorio nacional.

La actividad telúrica generó una amplia reacción entre los ciudadanos debido a la intensidad con la que se percibió el fenómeno.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un informe oficial a las 3:27 de la mañana. Dicho reporte estableció la magnitud del sismo en 5.8, medido en la escala de Richter. El epicentro fue ubicado en el municipio de Los Santos, departamento de Santander. Esta área es conocida por la frecuente ocurrencia de movimientos telúricos debido a sus condiciones geológicas específicas, detalla el portal web Caracol Noticias.

A pesar de la magnitud registrada, numerosos reportes de la ciudadanía indicaron una percepción de movimiento superior a la esperada. Sobre este punto, el SGC ofreció una explicación. La entidad señaló que la profundidad a la que se originó el evento natural es un factor determinante en la sensación experimentada por los habitantes.

Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, proporcionó los detalles técnicos a Noticias Caracol, indicando que el evento se presentó a una profundidad de 150 kilómetros. El SGC ha recibido más de 4.000 reportes provenientes de más de 482 municipios, concentrándose la percepción del movimiento principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia y el Distrito Capital de Bogotá.

El sismo se sintió también en Táchira, Venezuela. Estado andino fronterizo con Colombia.