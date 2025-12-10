miércoles 10  de  diciembre 2025
FENÓMENO NATURAL

Sismo de 5.8 sacude a Colombia

El temblor se sintió también en Venezuela, específicamente en el estado Táchira, frontera con Colombia

Frontera terrestre entre Colombia y Venezuela.&nbsp;

Frontera terrestre entre Colombia y Venezuela. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un movimiento sísmico se registró durante la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, interrumpiendo el descanso de la población en diversas zonas del país. El evento fue reportado en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y en más de 400 municipios del territorio nacional.

La actividad telúrica generó una amplia reacción entre los ciudadanos debido a la intensidad con la que se percibió el fenómeno.

Lee además
Un avión de Satena Airlines, que cubre la ruta Bogotá-Caracas, es fotografiado a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 9 de noviembre de 2022. La aerolínea estatal colombiana Satena anunció la suspensión de sus vuelos a Venezuela el 4 de diciembre de 2025.
MEDIDAS

La aerolínea estatal de Colombia suspende sus vuelos a Venezuela
Un soldado junto a un helicóptero en Colombia.
ATENTADO

La explosión de una motocicleta bomba deja al menos 13 heridos en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un informe oficial a las 3:27 de la mañana. Dicho reporte estableció la magnitud del sismo en 5.8, medido en la escala de Richter. El epicentro fue ubicado en el municipio de Los Santos, departamento de Santander. Esta área es conocida por la frecuente ocurrencia de movimientos telúricos debido a sus condiciones geológicas específicas, detalla el portal web Caracol Noticias.

A pesar de la magnitud registrada, numerosos reportes de la ciudadanía indicaron una percepción de movimiento superior a la esperada. Sobre este punto, el SGC ofreció una explicación. La entidad señaló que la profundidad a la que se originó el evento natural es un factor determinante en la sensación experimentada por los habitantes.

Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, proporcionó los detalles técnicos a Noticias Caracol, indicando que el evento se presentó a una profundidad de 150 kilómetros. El SGC ha recibido más de 4.000 reportes provenientes de más de 482 municipios, concentrándose la percepción del movimiento principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia y el Distrito Capital de Bogotá.

El sismo se sintió también en Táchira, Venezuela. Estado andino fronterizo con Colombia.

Temas
Te puede interesar

Congreso de Colombia hunde el nuevo proyecto de reforma tributaria de Gustavo Petro

María Corina Machado, cerebro y corazón de la oposición en Venezuela

La OEA pide "esperar" a los resultados oficiales en Honduras

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado. video
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado no llega a Oslo para recibir el Nobel de la Paz 2025 y lo delega en su hija

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.
CEREMONIA EN OSLO

María Corina Machado rumbo a Oslo reafirma que el Nobel de la Paz es de todos los venezolanos

Colegio electoral hablitado en el ayuntamiento de Miami.
ELECCIONES 2025

Participación moderada marca la segunda vuelta electoral en Miami, Hialeah y Miami Beach

Te puede interesar

El presidente der Estados Unidos Donald j. Trump y su exasesor especial Elon Musk
CASA BLANCA

Trump advierte a Europa por multa de $140 millones a Elon Musk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Eileen Higgins celebra el triunfo electoral que la convierte en alcaldesa electa de Miami.
ELECCIONES 2025

Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami con una promesa de transparencia y enfoque social

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial. video
PÁNICO

Avioneta aterriza de emergencia en autopista de Florida y aplasta un carro

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio. 
PRECIADO LÍQUIDO

Florida destina $29 millones a mejorar calidad del agua en Bahía de Biscayne y restaurar arrecife de coral

Entrega de alimentos de la CAMACOL 2025
SOLIDARIDAD

Multitudinaria entrega de canastas navideñas ilumina el LoanDepot Park de Miami