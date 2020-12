Sociedad civil venezolana llama a participar en la Consulta Popular

“No hacer nada no es una opción, somos demócratas y por la democracia estamos luchando. Debemos dejar claro que rechazamos el fraude del 6D. El artículo 70 de nuestra Constitución nos avala y hace que la consulta sea de carácter vinculante”, aclaró la abogada Mármol de León.

Por su parte, el radiólogo varguense Alcides Oduber, rechazó las muertes de niños en los hospitales, aseverando que no solo es por falta de medicinas, sino también por desnutrición.

“¿Qué vamos a hacer después del 12D? Después del 12 tenemos que tomar una decisión firme y contundente en este momento histórico que está viviendo el país. Tenemos que darle respuesta a los niños del (hospital) JM de los Ríos, tenemos que darle respuesta a los ancianos y los venezolanos que a esta hora no han desayunado”, sentenció Oduber.

“Esta Consulta Popular no pertenece a un particular, pertenece a todo un pueblo, es un sentimiento popular y llamamos firmemente a participar”, así lo expresó también Rubén Roca, al tiempo que afirmó que no hay excusa posible para que factores de la oposición no estén apoyando la participación en el evento.

LEA TAMBIÉN: Pompeo respalda informe de la OEA sobre crímenes de Maduro

En este sentido, el jurista Emilio Negrín hizo un llamado a todos los partidos y organizaciones opositoras al régimen de Maduro, asegurando que la sociedad civil les exige ponerse del lado de la democracia y de llamar a participar en la consulta popular.

Por su parte, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, ofreció un balance sobre la situación de la pandemia y de otras patologías que se vive a diario en los centros de salud del país por culpa de la incompetencia del régimen. “95% de los médicos venezolanos estamos con la Consulta Popular” aseveró.

El acto culminó con la juramentación de estos sectores democráticos del país a comprometerse ha avanzar por la libertad de Venezuela y elecciones apegadas a la ley y también firmaron el manifiesto.