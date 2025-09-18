Señales de Pekín en el Caribe: Buques hospital, plataformas petroleras y mensajes estratégicos a Washington

Resumen : China ha comenzado a usar el Caribe como escenario para su señalización estratégica hacia Washington. Mientras los despliegues navales estadounidenses alrededor de Venezuela subrayan las líneas rojas de Estados Unidos, Pekín responde con diplomacia humanitaria, arraigo energético, amplificación mediática y retórica multilateral. El despliegue del buque hospital Peace Ark bajo la Misión Harmony-2025, la autorización de una plataforma petrolera construida por China para Venezuela y la llegada de una instalación petrolera flotante respaldada por China en el lago de Maracaibo simbolizan permanencia y legitimidad.

A través de medios en español y la diplomacia de la CELAC, Pekín retrata a Estados Unidos como militarista mientras se presenta a sí misma como constructiva. Estas acciones constituyen una contranarrativa deliberada: China puede operar en el Caribe, moldear percepciones y desafiar la dominancia estadounidense sin disparar un solo tiro.

Por qué esto importa

El Caribe siempre ha sido una primera línea de la seguridad nacional estadounidense. Hoy, China está poniendo a prueba la determinación de Estados Unidos en su propio patio estratégico. Buques hospital que se presentan como gestos de buena voluntad, plataformas petroleras que funcionan como anclas de influencia y operaciones mediáticas en español no son actos aislados: son componentes de una campaña más amplia para erosionar la legitimidad de Estados Unidos y normalizar la presencia de Pekín en el hemisferio. Si no se contrarrestan, estas acciones debilitarán la disuasión estadounidense, socavarán el dominio del dólar en el comercio regional y comprometerán la capacidad de Estados Unidos para establecer los términos de interacción en su propio hemisferio.

Introducción: Una nueva fase de competencia

Este análisis continúa la serie del MSI² sobre la expansión hemisférica de China. Estudios previos destacaron el Canal de Panamá y Venezuela como campos de batalla estratégicos. Los trabajos de Marrero (América 2.0, 2022; La Última Frontera, 2025) establecieron que el avance de China representa un desafío directo a la primacía estadounidense en su propia retaguardia estratégica. Este artículo extiende ese análisis evaluando cómo el arraigo económico y los despliegues simbólicos de Pekín coinciden con la señalización de poder duro de Washington.

Durante demasiado tiempo, la crisis de Venezuela se ha enmarcado como un asunto bilateral. En realidad, es triangular: la disuasión estadounidense, el valor proxy de Venezuela y el creciente arsenal de Pekín. China ya no se contenta con permanecer en segundo plano: ahora envía señales activas a Washington.

El buque hospital: fachada humanitaria, señal estratégica

El despliegue del Peace Ark bajo la Misión Harmony-2025 representa una de las herramientas de poder blando más sofisticadas de Pekín. Su primer viaje a Sudamérica, con escalas en México y Jamaica, envolvió la señalización estratégica en un atuendo humanitario (Xinhua, 2025).

El momento elegido es revelador. El viaje coincidió con operaciones navales estadounidenses frente a Venezuela. El mensaje: China puede proyectar influencia en el Caribe, mostrar “manos sanadoras” y presentarse como una alternativa benigna al poder de fuego de Estados Unidos.

La energía como ancla geopolítica

La aprobación de Pekín de una plataforma petrolera de aguas profundas construida por China en aguas venezolanas no es solo un proyecto energético, sino un ancla geopolítica (Reuters, 2025). Al incorporar capital, tecnología y trabajadores, China indica su disposición a asumir riesgos en la zona cercana de Estados Unidos.

Reforzando aún más esta presencia, una instalación petrolera flotante respaldada por China llegó al lago de Maracaibo en 2025, vinculada a un programa de mil millones de dólares para aumentar las exportaciones de crudo pesado a China (Bloomberg, 2025). Estos activos no son efímeros como los despliegues navales; generan permanencia y complican la libertad de acción estadounidense.

Las apuestas geoeconómicas (a grandes rasgos)

Indicador Datos / Tendencia Implicaciones Flujos de comercio de petróleo Venezuela ahora envía más del 65% de sus exportaciones de crudo a China Elude sanciones estadounidenses, fortalece la seguridad energética de China Riesgo del petroyuan Crecientes contratos de petróleo venezolano denominados en yuan Erosionan el dominio del dólar en el comercio energético del hemisferio occidental Apalancamiento de deuda Venezuela debe a China aproximadamente 19mil millones de dólares Pekín ejerce influencia financiera sobre Caracas Líneas de suministro estratégicas Inversión de 1mil millones de dólares en exportaciones de crudo pesado Asegura acceso chino a largo plazo a crudo a precios descontados

Guerra mediática en español

Más allá de la infraestructura, Pekín lucha por la dominancia narrativa. CGTN Español y Xinhua en Español saturan el espacio informativo con mensajes que presentan las acciones navales de Estados Unidos como militarización, mientras posicionan a China como respetuosa y constructiva (CGTN Español, 2025). Historias sobre la “resistencia” y la soberanía venezolana se difunden ampliamente en redes sociales latinoamericanas.

Esto es diplomacia económica a través del dominio de la información: moldear percepciones para normalizar la presencia de Pekín mientras se deslegitima a Washington.

Amplificación multilateral: CELAC y “No interferencia”

China refuerza su contranarrativa mediante diplomacia multilateral. En los diálogos China–CELAC, Pekín enfatizó la no interferencia y prometió financiamiento para infraestructura (CELAC–China Joint Statement, 2025). Estos puntos de conversación otorgan a los gobiernos regionales cobertura retórica para rechazar la presión estadounidense y alinearse con la narrativa de Pekín.

La estrategia recuerda las tácticas soviéticas en Cuba durante la Guerra Fría: proyectos económicos que justificaban la presencia estratégica. Entonces, como ahora, la economía es el escudo del arraigo político-militar.

Escenarios de contrarrespuesta estadounidense

A medida que Washington indica el fin de la indulgencia frente al avance de Pekín, varias acciones están disponibles:

Presencia naval ampliada

Aumentar los despliegues rotacionales de grupos de portaaviones y anfibios.

Realizar patrullas multilaterales con aliados regionales.

Propósito: demostrar libertad de acción pese a los activos chinos.

Presión económica y sanciones

Apuntar a empresas estatales chinas en emprendimientos venezolanos con sanciones secundarias.

Presionar a aseguradoras y transportistas para evitar instalaciones respaldadas por China.

Propósito: elevar los costos operativos de Pekín.

Contrataque narrativo

Incrementar contenido en español vía VOA, Radio/TV Martí y medios de la diáspora.

Exponer corrupción, trampas de deuda y riesgos de doble uso.

Propósito: recuperar la dominancia narrativa.

Presión institucional

Aprovechar foros de la OEA, BID y la Cumbre de las Américas.

Movilizar a miembros de la CELAC cautelosos ante el sobrealcance chino.

Propósito: disputar la influencia multilateral de Pekín.

Asociaciones con posicionamiento adelantado

Acelerar inversiones estadounidenses en centros logísticos de Panamá y el Caribe Oriental.

Negociar nuevos acuerdos de acceso para anticipar anclas chinas.

Propósito: mostrar permanencia, no presencia episódica.

Conclusión: La línea roja estadounidense en el Caribe

Las acciones de China no son periféricas: son centrales en su estrategia hemisférica. Buques hospital, plataformas petroleras y guerra mediática son cabezas de playa, no gestos de buena voluntad. El Caribe está siendo transformado en un terreno de prueba para el avance chino mediante diplomacia de doble uso y permanencia energética.

Estados Unidos debe reconocer esta realidad. La era de indulgencia ha terminado. Washington debe actuar de manera decisiva en los frentes naval, económico, diplomático y narrativo. Cualquier acción menor arriesga ceder legitimidad y espacio estratégico a Pekín en el propio hemisferio estadounidense.

Resumen clave: Las “manos sanadoras” de China son una máscara para el arraigo estratégico. A menos que Estados Unidos responda con igual determinación, Pekín normalizará su presencia en el Caribe y erosionará la soberanía estadounidense en su propio patio. Como muestra la historia —del azúcar soviético en Cuba a las plataformas petroleras en Venezuela hoy—, los anclajes económicos rápidamente se convierten en cabezas de playa estratégicas.

Autores:

CDR José Adán Gutiérrez, USN (Ret.), Miembro Senior, MSI² & Dr. Rafael Marrero, Fundador y CEO, Economista Jefe, MSI²