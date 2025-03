Suspenden temporalmente juicio contra Álvaro Uribe: Corte considera que hubo violación de derechos

De esta manera, la Sala de Casación Penal y la Sala de Decisión de Acciones de Tutela revocaron el fallo de primera instancia del Tribunal Superior de Bogotá, el cual había declarado improcedente la tutela presentada por la defensa del expresidente en febrero. En su resolución, la Corte determinó que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia de Uribe Vélez.

De acuerdo con el artículo 62 del Código de Procedimiento Penal, el juicio queda suspendido por ahora. La Corte Suprema ordenó a la jueza Heredia tramitar la recusación presentada por la defensa que ella había rechazado y fijó un plazo de 48 horas para que la jueza imparta el trámite correspondiente a la recusación.

Durante su intervención en el tribunal, el 10 de febrero, Uribe Vélez puntualizó: “No soborné ni mandé a sobornar a nadie”. Aseguró que, junto a su equipo de defensa, demostrará su inocencia.

Además, el exmandatario ha dicho que no conoce al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado el “testigo estrella” en este caso: “No lo conozco y creo que no me conoce (...) no lo conocí, no lo busqué”.

Juicio sin garantías

El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, argumentó que la jueza Sandra Heredia incurrió en violaciones al debido proceso al rechazar sin trámite la recusación en su contra.

Para Granados, la jueza comprometió su imparcialidad cuando descalificó la estrategia de la defensa y priorizó la celeridad procesal sobre las garantías del acusado, además de negar pruebas de descargo relevantes.

