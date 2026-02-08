domingo 8  de  febrero 2026
POLÍTICA

Fiscal del régimen venezolano afirma que la amnistía también debe "amparar" a los chavistas

El Parlamento venezolano, dominado por el chavismo, tiene previsto aprobar la ley que propuso Delcy Rodríguez tras asumir el poder con la captura del dictador, Nicolás Maduro

Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro.

Federico Parra / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La amnistía general que impulsa el régimen de Venezuela debe abarcar tanto a opositores como a chavistas, estimó el sábado el fiscal general, afecto a la dictadura, posterior a un encuentro de parlamentarios con representantes del sistema judicial.

El funcionario trata de equiparar a los presos polìticos con los represores del chavismo.

"Tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana: opositores, pro gobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años", dijo a periodistas el fiscal general, Tarek William Saab, tras la reunión en el Palacio Legislativo.

El Parlamento venezolano, dominado por el chavismo, tiene previsto aprobar el martes esta ley que propuso la interina Delcy Rodríguez tras asumir el poder con la captura del dictador, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense.

La comisión responsable de la ley se ha reunido también con juristas para recoger aportes para el proyecto final. El diputado a cargo, el exvicepresidente Jorge Arreaza, dijo que también habilitaron un correo electrónico y organizan asambleas comunitarias para recibir comentarios.

Saab dijo que su despacho presentó "un modelo de anteproyecto".

"Más allá de buscar una venganza por lo que ocurrió el 3 de enero le estamos tendiendo la mano al mundo entero, a todos los factores políticos e ideológicos al interior de nuestro país que incluso apoyaron previamente una acción brutal de invasión", de acuerdo con Saab en alusión a la incursión estadounidense. Saab ha contribuido a que la Fiscalía sea empleada como herramienta represiva contra los adversarios del règimen chavista.

La prensa tuvo acceso a al menos dos borradores de la ley, aunque fuentes parlamentarias explicaron que anticipan cambios antes de que el texto llegue a la plenaria.

Familiares exigen la liberación de los presos políticos en Venezuela "con o sin ley de amnistía"

Un sector de la oposición venezolana, integrada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, informó este miércoles que aceptó una "invitación" del régimen chavista, encabezado por Delcy Rodríguez, para comenzar un supuesto proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.

"Decidimos asistir con responsabilidad. Participar en este espacio no es un gesto cualquiera, mucho menos cómodo, pero llegamos a este momento con una Venezuela profundamente herida", señaló ese sector de la oposición en un comunicado publicado por el diputado Stalin González, jefe de la fracción parlamentaria Libertad, en X.

Dijo que su sector opositor siempre ha planteado que los venezolanos deben resolver sus diferencias de manera pacífica y la historia demuestra que "Venezuela solo avanza con acuerdos genuinos y desprendimiento por una causa común".

En el comunicado, firmado por pequeños partidos de la oposición como Unión y Cambio, Hagamos Fuerza, MAS, Puente, Lápiz y Cambio y Paz y Un Nuevo Tiempo, este último forma parte de la mayor coalición opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), aunque está distanciado.

El texto indica que este encuentro no puede ser simbólico ya que "ninguna parte puede imponer soluciones duraderas sin escuchar a toda la sociedad".

"Un buen comienzo puede ser la ley de amnistía, que permita avanzar hacia la reconciliación nacional", añadió.

FUENTE: Con información de AFP/EFE

