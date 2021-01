Televisión cubana manipula noticia sobre agresión del ministro de Cultura

El noticiero presentó solo testimonios de dirigentes afines al régimen cubano e imágenes manipuladas del instante en que Alonso arrebató el teléfono a Mendoza en La Habana. López reiteró el discurso habitual contra los integrantes del Movimiento 27N, surgido tras las protestas pacíficas el pasado noviembre en la misma sede del MINCULT, y dijo que la intención es provocar un estallido social en Cuba con financiamiento desde Estados Unidos.

"Salió el ministro. Uno de los presentes lo grababa con el celular, muy cerca de su cara. Y ahora lo que circula es la supuesta golpiza del ministro a un joven artista... Ahí está el momento, ahí está la mano", dijo el periodista de Canal Caribe, sin mencionar el nombre del reportero de DDC.

La televisión estatal emitió en cámara lenta uno de los videos de cuando Alonso quitó de un manotazo el celular a Mendoza. Optó por el que muestra el ministro de lado, pese a que existe uno de frente. Sí incluyó al rapero contestario Maykel Castillo (Osorbo) cuando gritó "nosotros somos artistas, ¿por qué tanto nivel de represión?".

Alexis Triana, director de comunicación del MINCULT, dijo que el ministro "iba a dar la mano" a nuestro periodista. "Lo que hacen es ponerle un celular en la cara. Y, efectivamente, el ministro decide quitarle el celular porque no puede ser que sin tu consentimiento, yo esté filmándote. Una cosa es que yo te quite el celular y me acuses de algo indebido, pero eso sigue ocultando lo indebido que es, que cuando vengo a darte la mano, tú lo que hagas es el mismo guion de un show", afirmó.

Triana afirmó que querían "acorralar a los dirigentes y a la sede" del MINCULT, así como que los jóvenes no accedieron a entrar, pese a la insistencia del viceministro de Cultura, Fernando Rojas. "Si tú no entras, si tú lo que me estás continuamente enfocando con celulares que tienen datos y que están transmitiendo por esos medios (que reciben) dinero de una potencia extranjera, empleado para tratar de subvertir nuestro orden estatal. Pues, ¿cómo tú puedes reaccionar?", agregó.

El dirigente omitió que los jóvenes reunidos frente al MINCULT no accedieron a entrar a hablar con Rojas, porque querían la libertad de los artistas y activistas Tania Brugueras y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros, arrestados horas antes. Tampoco que la policía política impidió la llegada de activistas a la sede del MINCULT, e incluso la salida de sus casas para asistir a una lectura de poemas por el natalicio de José Martí.

Desde ayer, el MINCULT justificó lo sucedido con la habitual condena de "una provocación de grupos contrarrevolucionarios".

"Otra vez se arma esta provocación contrarrevolucionaria porque más de la mitad de los presentes eran periodistas de estos medios (independientes). Estamos hablando de ADN, DIARIO DE CUBA...", dijo Triana tras señalar que el MINCULT quería volver a dialogar con los artistas independientes, entre ellos los actores.

Según Triana, "lo que estamos viendo es la punta del iceberg, la supuesta violencia y no la respuesta a una violencia, que están asediando a una sede estatal, están enfocándote con esos celulares pagados, estás asistiendo a una escalada". El MINCULT publicará "todos los mensajes desde la noche de ayer (martes), buscando crear una escalada y cuando llega este momento, de pronto el acusado eres tú", dijo.

"Los trabajadores del MINCULT decidieron tomar la calle... porque hay que defender este país y sobretodo el derecho a dialogar en un clima de respeto y de rigor, y no de estos showcitos ridículos cubanos", agregó.

Acusaciones a los manifestantes

Humberto López, el vocero del régimen, acusó a los manifestantes de no respetar las condiciones impuestas del viceministro Fernando Rojas para reunirse con tres personas del 27N. "No fueron tres, fueron más y sin su consentimiento, lo llamaron, pusieron esa llamada en alta voz y la transmitieron por internet", dijo.

La televisión estatal sí emitió el video de la llamada entre los activistas y Rojas. "¿A quién se le ocurre que es éticamente apropiado llamar a una persona, poner a esa persona en alta voz para que lo escuchen otros alrededor, sin decírselo y por si fuera poco transmitir esa llamada en vivo a través de internet?", dijo.

López no mencionó, sin embargo, que es práctica habitual de la policía política y la televisión estatal emitir videos manipulados o filmados sin el consentimiento de cubanos. En esa situación han estado el periodista Abraham Jiménez Enoa, José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y otras víctimas de campañas de difamación del Gobierno cubano.

El viceministro Rojas contó a la televisión su versión de los hechos: insistió en que pidió a quienes estaban frente al MINCULT, "que se retiraran" y les advirtió de "lo riesgoso que es estar hoy en la calle, cercas unos de otros", por la pandemia de coronavirus. "No me hicieron el menor caso, me dijeron cosas insolentes. Ante la insistencia en mantener esa actitud, entonces le propusimos entrar al ministerio", dijo.

Por su parte, López se atrevió a decir que "aluden los artistas a la libertad de expresión. Claro, no están descubriendo el agua fría. Todos tenemos ese derecho. Que cada uno debe exigirlo, claro que es verdad y que el Estado debe garantizar la libertad de expresión, claro". Enseñó el Artículo 54 de la Constitución de Cuba: "El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión".

El periodista oficialista afirmó, no obstante, que los derechos tienen límites. "Están allí en la misma Constitución, en el Artículo 45": "El ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes", señala el artículo.

Pese a citarlos, el periodista del régimen omitió que el Gobierno cubano es constantemente denunciado por organismos no gubernamentales de derechos humanos debido a sus violaciones. Human Right Watch, Amnistía Internacional y otras ONG denunciaron este miércoles la represión frente al MINCULT.

La televisión cubana evita mencionar a DIARIO DE CUBA en un especial

La televisión estatal reiteró en el programa especial Hacemos Cuba las mismas acusaciones contra los manifestantes pacíficos frente al MINCULT. El espacio comenzó con la defensa de Miguel Díaz-Canel al ministro de Cultura, que recibieron numerosas críticas en las redes sociales.

López leyó comentarios seleccionados de cubanos que justificaron la agresión del ministro de Cultura al periodista de DDC. Presentó una cronología de la supuesta "articulación entre los medios independientes cubanos para crear una matriz de opinión" sobre la manifestación pacífica. Según el vocero, hubo coordinación entre La Habana y Miami para emitir lo sucedido.

Pese a que los estudios centrales de la televisión cubana están en el Vedado, muy cerca de la sede del MINCULT, ni a López, ni a ningún directivo se le ocurrió emitir en directo desde la zona. En cambio, usaron videos emitidos en las redes por periodistas de medios independientes como ADN Cuba, Periodismo de Barrio, Rialta, El Estornudo, CiberCuba, La Hora de Cuba y 14ymedio, entre otros.

La televisión estatal emitió el Twitter de DIARIO DE CUBA, pero confunde a nuestro medio con CiberCuba, y evita mencionarnos en la cronología. López llegó a decir que Mauricio Mendoza, el periodista agredido por el ministro, es reportero de Periodismo de Barrio y no de DDC.

Una trabajadora del MINCULT dio declaraciones a Hacemos Cuba. Repitió que la actitud de los jóvenes era "desafiante, se dijeron ofensas. Yo traté de conversar y era realmente muy difícil", dijo.

Hacemos Cuba emitió el tuit de la embajada de EEUU en Cuba con la petición del Departamento de Estado como "evidencia de la articulación". EEUU pidió al Gobierno cubano "escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de internet".

En ninguno de los dos espacios emitidos este miércoles en la televisión estatal, tuvieron derecho a réplica nuestro reportero Mauricio Mendoza ni ninguno de los otros jóvenes presentes frente a la sede del MINCULT. Tampoco informaron sobre la detención arbitraria y el traslado en una guagua hasta una estación de policía.

Al respecto, Mendoza dijo que "la Policía estaba muy violenta allá arriba (en la guagua). Nos llevaron para la estación de Infanta y Manglar, nos metieron en una sala donde nos cachearon y empezaron a llevarnos de uno en uno a un cuartico de interrogatorio".