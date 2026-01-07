Diosdado Cabello en la mira de EEUU, tampoco está a salvo bajo presidencia de Delcy Rodríguez

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024.

MIAMI .- El ministro de Relaciones Interiores en Venezuela , Diosdado Cabello , sobre quien pesa acusación formal por narcotráfico en el expediente contra Nicolás Maduro en EEUU , “no está a salvo” de ser el próximo objetivo del gobierno de Donald Trump, bajo el poder de Delcy Rodríguez en el país, en el contexto de la búsqueda de entendimiento entre los dos países.

Cabello es una pieza clave, siempre que quiera cooperar pero no lo está haciendo, "no está cooperando con Rodríguez ni con el gobierno de EEUU", según el analista político Juan Antonio Blanco, director del medio Cuba Siglo XXI.

“Él va a ser un objetivo de EEUU y yo apostaría a que EEUU no se tomará la molestia de hacer una operación militar como la que realizó para la captura de Maduro, sino que simplemente lo va a neutralizar en el terreno, como hizo con el iraní (Qasem) Soleimani”, subrayó.

El experto fue consultado sobre la advertencia hecha por el gobierno estadounidense a Cabello, este martes, de que podría encabezar su “lista de objetivos”, a menos que coopere con la presidenta interina Delcy Rodríguez en demandas de EEUU como mantener el orden del país tras la captura de Maduro, según se informó.

El recordatorio presidencial se formuló en un contexto de hechos sucesivos.

En la noche del lunes, agentes del régimen dispararon tiros en los alrededores del palacio de gobierno, en el centro de Caracas, ante la presencia de supuestos drones en un extraño hecho que luego fuentes del régimen calificaron de “una confusión”, según se reportó.

Horas más tarde, 10 periodistas, la mayoría de medios internacionales, fueron detenidos por agentes policiales, sin explicación, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional donde daban cobertura a la juramentación de Rodríguez. Luego, fueron puestos en libertad en un lento proceso denunciado por el gremio.

Ambos hechos que no han sido oficialmente aclarados apuntan al despacho de Cabello, quien controla los cuerpos de seguridad del país y ejerce influencia en la contrainteligencia militar que depende de Vladimir Padrino, ministro de Defensa.

Diosdado Cabello, objetivo de EEUU

En su análisis, Blanco afirmó que Cabello “no va a estar a salvo de ser objetivo de EEUU”, aun cuando se considere una pieza clave en el orden público del país, porque “no está cooperando” con Rodríguez.

“Él se ha convertido de pieza clave que podía ser positiva en una pieza clave negativa de retranca de proceso. Lo primero que hizo fue repartir armas largas a los colectivos y pasearlos por las calles para intimidar a todo el mundo”, dijo.

Adicionó que Cabello tiene “viejas pugnas” con la nueva gobernante, lo que se habría evidenciado durante la permanencia de Maduro en el poder.

“Parece que quiere demostrarle a los americanos que han seleccionado a Delcy Rodríguez, como los cubanos seleccionaron a Maduro en su momento y a él, que él tiene poder suficiente para hacer un poder de facto al que no puedan ignorar. Y si él cree que eso va a intimidar a alguien en Washington, lo que está invitando es a ponerle fin a sus días”, aseguró.

Difícil posible exilio

Según Blanco, Cabello, considerado uno de los pocos leales a Maduro, es un militar retirado “ambicioso, oportunista, represor, cobarde” que “ha perdido sus batallas políticas dentro del oficialista PSUV” del que en la actualidad es presidente. Fue encargado por Hugo Chávez, antes de morir en Cuba en 2012, de la dirección militar del país, pero su poder fue disminuyendo durante los años de Maduro.

“Ha tratado de imponerse por otras vías, de hacerse indispensable, de hacer ver que él es la clave de la estabilidad y que por lo tanto haya que contar con él y que se les dé poderes especiales. Pero algo debe decirnos el hecho de que La Habana no confió en su integridad moral, y no es un problema de que La Habana escoja por ética a estos personajes”.

Señaló que aunque tuvo influencia en el aparato militar de Maduro, este ha estado condicionado por los cubanos que no lo consideraron confiable, y “tuvo que plegarse”.

El experto no cree en la posibilidad de que EEUU le facilite el exilio.

“Si cooperara, pudiera considerarse el exilio, Pero yo creo que ese momento no es lo mejor, creo que ese momento del exilio se le fue de las manos, se les fue a los tres. Él y Padrino, como Maduro, ya lo perdieron”.

Sostiene que el desenlace de Cabello será rápido.

Entre la espada y la espada

“Hay interés en dos cosas: en que haya un gobierno que proceda del anterior (Maduro) porque a Rodríguez también pueden apartarla en cualquier momento; y que tenga la suficiente capacidad para controlar el estamento armado, de inteligencia y contrainteligencia; necesitan esa estabilidad”.

En este sentido, señaló que la opositora María Corina Machado, tras la evaluación que hicieron en EEUU, podía tener preparación para administrar cosas civiles y la fuerza moral, que no puede menospreciarse, pero “buscan evitar el error que cometieron en Irak”.

Luego de repasar los sucesos violentos tras el “trasplante” de gobierno sin influencia en el estamento militar, “aunque no son distintos los hechos”, aseguró que EEUU busca evitar una situación semejante y garantizar un “terreno gobernable” que permita una futura transición.

Cabello pudiera ser de alguna manera una pieza clave si presta colaboración en este objetivo

“Esa esa es la posibilidad que le están dando y de que continúe donde está, pero la actitud que está asumiendo lo va a anular en muy breve tiempo; es un hombre que no tiene amigos ni en EEUU ni con Delcy ni en la oposición, así que si él se cree que él puede asumir la rienda en Venezuela está totalmente esquizofrénico”, apuntó Blanco.

“Cabello está entre la espada y la espada”, aseveró.

FUENTE: Entrevista Juan Antonio Blanco, director del medio Cuba Siglo XXI