Neymar apuesta por el “doctor milagro” para llegar al Mundial 2026 tras su resurgimiento con Santos

El delantero del Santos, Neymar, saluda a la multitud al salir del campo durante el partido de fútbol del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians en Sao Paulo, el 12 de febrero de 2025.

Tras un año marcado por lesiones y dudas, Neymar vuelve a ser protagonista con una noticia que impacta al fútbol brasileño: recurrirá al reconocido fisioterapeuta Eduardo Santos, apodado el “doctor milagro”, para acelerar su recuperación con el objetivo de llegar al Mundial 2026 en Norteamérica.

El delantero de 33 años aún arrastra molestias físicamente y pronto se someterá a una meniscectomía artroscópica parcial en la rodilla izquierda.

Resurgimiento clave de Neymar con Santos

En el cierre del Brasileirao, Neymar recordó su mejor versión: cinco goles y una asistencia en sus últimos cuatro partidos, incluido un hat-trick en el triunfo por 3-0 contra Juventude.

Ese impulso final permitió a Santos encadenar tres victorias consecutivas y evitar el descenso, un logro que reabrió el debate sobre su presencia en la selección brasileña.

¿Quién es el “doctor milagro”?

Eduardo Santos, graduado de la Pontificia Universidad Católica de Belo Horizonte, suma maestría y doctorado en medicina deportiva. Su reputación se basa en recuperaciones exprés y métodos no convencionales.

Ha trabajado en clubes como Shanghai SIPG, Zenit o Vitesse, y entre sus pacientes se encuentran figuras como Hulk, Oscar, Coutinho, Matheus Cunha y Vanderson.

Incluso fue protagonista en 2015 cuando logró el regreso de David Luiz en apenas 10 días tras un diagnóstico que lo alejaba dos meses.

Ancelotti lanza una advertencia a Neymar

Sin embargo, el gran obstáculo para Neymar no solo es físico: Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, dejó claro que nadie tiene lugar asegurado en la lista para el Mundial.

El técnico fue tajante:

“Si Neymar está al 90%, convocaré al jugador que esté al 100%. Aquí la competencia es altísima”.

Y agregó que Brasil planea tomar decisiones definitivas recién en mayo, tras la última fecha FIFA previa al torneo.

¿Llegará Neymar al Mundial?

Mientras continúa su recuperación y busca la ayuda del “doctor milagro”, Neymar sabe que su regreso depende tanto de su rodilla como de su rendimiento. Si consigue el nivel que mostró con Santos, su presencia en el Mundial 2026 podría volver a ser una realidad.