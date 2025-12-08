lunes 8  de  diciembre 2025
Fútbol

El Santos de Neymar se salva del descenso en Brasil

El Santos de Neymar logró la permanencia en la Serie A del Brasileirão tras ganar por 3-0 al Cruzeiro en la 38ª y última jornada del torneo

El delantero #10 de Santos, Neymar, ora al final del partido de fútbol Brasileirao Serie A entre Santos y Cruzeiro en el estadio Urbano Caldeira en Santos, estado de Sao Paulo, Brasil, el 7 de diciembre de 2025.&nbsp;

El delantero #10 de Santos, Neymar, ora al final del partido de fútbol Brasileirao Serie A entre Santos y Cruzeiro en el estadio Urbano Caldeira en Santos, estado de Sao Paulo, Brasil, el 7 de diciembre de 2025. 

Miguel Schincariol / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Santos de Neymar logró la permanencia en la Serie A del Brasileirão tras ganar por 3-0 al Cruzeiro en la 38ª y última jornada del torneo, y consiguió además la clasificación para la Copa Sudamericana 2026.

Con Neymar en el once inicial, el Santos, que inició la jornada con riesgo de descenso en caso de derrota, se midió a un Cruzeiro que ya tenía la tercera plaza asegurada y que jugó con los suplentes pensando en las semifinales de la Copa de Brasil, que disputará esta próxima semana contra el Corinthians.

Lee además
El delantero del Santos, Neymar, saluda a la multitud al salir del campo durante el partido de fútbol del Campeonato Paulista A1 entre Corinthians y Santos en el Arena Corinthians en Sao Paulo, el 12 de febrero de 2025.
FÚTBOL

Con gol de Neymar, Santos sale del descenso en abultada victoria
Los jugadores del Real Madrid calientan antes del partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el RC Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 7 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Real Madrid confirna la baja por varios meses de uno de sus defensores

Dos goles de Thaciano en apenas dos minutos (26' y 28') abrieron el camino de la victoria para el Santos, que selló la permanencia en la segunda parte con un gol de Joao Schmidt.

La victoria permitió al Santos finalizar en el lugar 12, con 47 puntos, cuatro más que el descenso, y clasificarse para la próxima Sudamericana.

Tras sellar la permanencia, el técnico argentino del Santos, Juan Pablo Vojvoda no escondió su alivio.

"Me siento feliz, pero sobre todo me siento aliviado. Estoy aquí en un club grande que no luchaba por el objetivo que tenía que luchar, pero tocó esto", dijo Vojvoda, contratado a finales de agosto tras haber sido destituido de la Fortaleza.

"Agradecer, en los momentos difíciles, a la directiva, que siempre estuvo cerca. Es un club grande, de renombre mundial, con mucha presión (...) Cuando llamamos a la afición, nos apoyaron. Los recibimos en el centro de entrenamiento, hablamos con la prensa; era un momento para contar con el apoyo de todos", resaltó.

"El fútbol ha cambiado mucho, pero el nombre del Santos sigue teniendo peso, al igual que otros equipos que también han evolucionado. El Santos ha vivido momentos difíciles en los últimos años, pero desde que llegué, me encontré con gente ocupada y dispuesta a resolver esta situación", dijo Vojvoda.

Preguntado sobre la renovación de Neymar, cuyo contrato acaba el 31 de diciembre, Vojvoda dijo que "el club necesita a Neymar, porque Neymar es Santos y Santos es Neymar, y es Pelé, y es Robinho. El Santos necesita jugadores del nivel que necesita la afición", comentó.

El presidente del club, Marcelo Teixeira, también se refirió al tema. "Queremos la permanencia de Neymar. El proyecto es hasta el Mundial de 2026. Nuestra expectativa es que Neymar permanecerá en el Santos", dijo tras el encuentro.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Mohamed Salah estalla contra Arne Slot y podría despedirse de Liverpool antes de la Copa Africana

Jeff Kent el único elegido al Salón de la Fama 2026 por el Comité de la Era Contemporánea

Real Madrid sufre otro descalabro incomprensible en LaLiga

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
Política exterior

Europa responde con cautela y preocupación al giro de Trump con nueva Estrategia de Seguridad Nacional

Un agente del FBI investiga en el área del crimen. Imagen referencial.
INVESTIGACIÓN

Crimen atroz en Florida: acusan a adolescentes de asesinar y quemar el cuerpo de una menor en el bosque

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Premio Editorial El Ataje 2025.
LETRAS

Premio Editorial El Ateje 2025 anuncia a sus galardonados

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
TECNOLOGíA

Trump firmará orden que limite regulación de IA al gobierno federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
MÁS REGULACIÓN

DeSantis propone Declaración de Derecho del ciudadano frente a IA y limitar expansión de centros de datos en Florida

Eileen Higgins y Emilio González.
VOTACIÓN 2025

Higgins y González pisan el acelerador a solo horas de la elección de alcalde en Miami

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Daniel Benítez, periodista de Univisión 23 durante la presentación al aire del reportaje con el que gano el premio Emmy.
RECONOCIMIENTO

Periodista Daniel Benítez gana un Emmy por reportaje sobre los balseros cubanos