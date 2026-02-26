Tío de herido en operación en aguas cubanas dice en Miami que está en "shock"

jueves 26  de  febrero 2026
MIAMI.- El tío de Roberto Azcorra Consuegra, uno de los seis heridos en el operativo en aguas cubanas en el que murieron a manos de las autoridades de ese país cuatro de los tripulantes tras llegar en una lancha rápida procedente de Florida, se mostró en "shock" por la suerte de su pariente.

Gabriel Azcora dijo a EFE que se trata del hijo de su hermano, quien aún vive en Cuba, que llegó hace unos cuatro años al condado Miami-Dade y se hospedó en su casa de Kendall West por unos pocos meses.

Sin embargo, aseguró que desde hace años no sabía de él, que apenas conocía que tenía una compañía de limpieza de cristales.

El tío, quien se enteró por EFE de la suerte de su sobrino, manifestó que no sabe nada de él ni de si estaba involucrado en temas políticos.

"Ay, mi madre, no, un 'shock'", dijo a EFE en su vivienda de Kendall West.

Azcora, así como los otros nueve tripulantes de la lancha fueron atacados por la guardia costera de la dictadura. El Gobierno de Estados Unidos, donde residían los diez tripulantes, investiga el hecho.

Entre tanto, el único de los tres tripulantes fallecidos hasta ahora identificado por el régimen cubano, Michel Ortega Casanova, era miembro del denominado Partido Republicano de Cuba y es descrito por allegados como una persona comprometida con la causa de la libertad en la isla, según información difundida por la plataforma Cuba Primero.

Por su parte, la organización Casa Cuba de Tampa declaró tres días de duelo y anunció que las banderas serán izadas a media asta en honor a su memoria.

Según la versión de la dictadura cubana, la embarcación -con matrícula de Florida (FL7726SH)- fue detectada cuando se aproximaba al Cayo Falcones, en Corralillo (Villa Clara), y al ser interceptada abrió fuego contra los efectivos militares, que respondieron a los disparos. Todo lo ocurrido está bajo investigación.

El enfrentamiento dejó cuatro tripulantes abatidos, seis heridos y un oficial cubano que requirió atención médica.

El jueves, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el Gobierno de Estados Unidos recopilará información propia para entender mejor el incidente, mientras que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una investigación junto con autoridades federales.

Además de Azcorra Consuegra, entre los heridos fueron identificados Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez -incluidos previamente por la dictadura en su lista de personas vinculadas a investigaciones por presuntos actos terroristas-, así como Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló y Cristian Ernesto Acosta Guevara, todos cubanos residentes en EEUU, según Cuba.

Las autoridades cubanas informaron además de la incautación de fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos artesanales (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Nada ha sido comprobado.

También comunicaron la detención de Duniel Hernández Santos, a quien señalan como presunto colaborador encargado de recibir la infiltración armada.

El incidente ocurre en un contexto de renovadas tensiones entre Washington y La Habana luego de que Washington impusiera un cerco petrolero a la isla e instara a La Habana a alcanzar un acuerdo.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

