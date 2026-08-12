Trabajadores y jubilados protestan por hermetismo en diálogo, piden ser incluidos en negociación

Piquetes de la PNB impiideron a los manifestantes ingresar al hotel en el que dialogan oposición y oficialismo (AFP)

CARACAS.- Decenas de personas, entre ellos trabajadores y jubilados de la Coalición Sindical, protestaron este miércoles en Caracas por el hermetismo en torno al diálogo entre un sector de la oposición venezolana y el régimen chavista que encabeza Delcy Rodríguez, que auspicia Estados Unidos de cara a una transición democrática.

Los manifestantes se trasladaron hasta el Hotel Gran Meliá, en Caracas, en el que se desarrollan las conversaciones a puertas cerradas, con la intención de entregar un documento con exigencias que ese sector espera sean incluidas en los acuerdos a los que lleguen las delegaciones del oficialismo y de la oposición.

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La movilización, que comenzó en horas del mediodía luego de una marcha desde la plaza Brión en Chacaito, a unas cinco cuadras del hotel, tenía como objetivo ser recibidos por representantes de la Asamblea Nacional de 2015 —encabezada por su presidenta Dinorah Figuera— y miembros del gobierno encargado, que coordina Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y quienes se encontraban reunidos en el hotel.

Las partes deberían concluir este miércoles la primera ronda de conversaciones que comenzó el 6 de agosto.

En el diálogo no participa la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

“Que salga Dinorah”

Los manifestantes, que portaban una bandera de Venezuela, trancaron la calle donde está ubicado el hotel y gritaron a coro: “Que salga Dinorah”.

"Queremos escuchar el diálogo de ella (...) nosotros la queremos aquí afuera", dijo Luis Antonio Correa, un vigilante de 54 años de edad.

El pliego de peticiones

Liberación de los presos políticos

Inclusión de los reclamos laborales (salarios y pensiones dignas) en las negociaciones

Que las decisiones sobre el país no se tomen “a espaldas” de la clase trabajadora

Cambio de poder

Instalación de una junta de transición

Acelerar las elecciones.

Las negociaciones ocurren siete meses después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas élites militares estadounidenses y trasladado a una prisión en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico, entre otros delitos.

Las partes convocaron este miércoles a los periodistas, al cabo de seis días de negociaciones a puerta cerrada durante los cuales Figuera se reunió por separado con representantes de presos políticos, de jubilados y del sindicato de prensa. En los distintos encuentros prometió llevar a la mesa de diálogo sus demandas.

Cuerpos de seguridad del Estado, principalmente la Policía Nacional Bolivariana (PNB), desplegaron un piquete en la entrada del hotel, con escudos, paredones y al menos un camión blindado que impidió el ingreso de los manifestantes.

Algunos reportes indicaron dificultades adicionales para el acceso de delegaciones que se dirigían a Caracas.

FUENTE: Con información de AFP/Efecto Cocuyo