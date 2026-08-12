miércoles 12  de  agosto 2026
VENEZUELA

Trabajadores y jubilados protestan por hermetismo en diálogo, piden ser incluidos en negociación

Cuerpos de Seguridad impidieron la entrada de los manifestantes al hotel en el que se llevan a cabo el diálogo. Exigen la liberación de los presos políticos

Piquetes de la PNB impiideron a los manifestantes ingresar al hotel en el que dialogan oposición y oficialismo (AFP)

Piquetes de la PNB impiideron a los manifestantes ingresar al hotel en el que dialogan oposición y oficialismo (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Decenas de personas, entre ellos trabajadores y jubilados de la Coalición Sindical, protestaron este miércoles en Caracas por el hermetismo en torno al diálogo entre un sector de la oposición venezolana y el régimen chavista que encabeza Delcy Rodríguez, que auspicia Estados Unidos de cara a una transición democrática.

Los manifestantes se trasladaron hasta el Hotel Gran Meliá, en Caracas, en el que se desarrollan las conversaciones a puertas cerradas, con la intención de entregar un documento con exigencias que ese sector espera sean incluidas en los acuerdos a los que lleguen las delegaciones del oficialismo y de la oposición.

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La movilización, que comenzó en horas del mediodía luego de una marcha desde la plaza Brión en Chacaito, a unas cinco cuadras del hotel, tenía como objetivo ser recibidos por representantes de la Asamblea Nacional de 2015 —encabezada por su presidenta Dinorah Figuera— y miembros del gobierno encargado, que coordina Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y quienes se encontraban reunidos en el hotel.

Las partes deberían concluir este miércoles la primera ronda de conversaciones que comenzó el 6 de agosto.

En el diálogo no participa la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

“Que salga Dinorah”

Los manifestantes, que portaban una bandera de Venezuela, trancaron la calle donde está ubicado el hotel y gritaron a coro: “Que salga Dinorah”.

"Queremos escuchar el diálogo de ella (...) nosotros la queremos aquí afuera", dijo Luis Antonio Correa, un vigilante de 54 años de edad.

El pliego de peticiones

  • Liberación de los presos políticos
  • Inclusión de los reclamos laborales (salarios y pensiones dignas) en las negociaciones
  • Que las decisiones sobre el país no se tomen “a espaldas” de la clase trabajadora
  • Cambio de poder
  • Instalación de una junta de transición
  • Acelerar las elecciones.

Las negociaciones ocurren siete meses después de que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas élites militares estadounidenses y trasladado a una prisión en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico, entre otros delitos.

Las partes convocaron este miércoles a los periodistas, al cabo de seis días de negociaciones a puerta cerrada durante los cuales Figuera se reunió por separado con representantes de presos políticos, de jubilados y del sindicato de prensa. En los distintos encuentros prometió llevar a la mesa de diálogo sus demandas.

Cuerpos de seguridad del Estado, principalmente la Policía Nacional Bolivariana (PNB), desplegaron un piquete en la entrada del hotel, con escudos, paredones y al menos un camión blindado que impidió el ingreso de los manifestantes.

Algunos reportes indicaron dificultades adicionales para el acceso de delegaciones que se dirigían a Caracas.

FUENTE: Con información de AFP/Efecto Cocuyo

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