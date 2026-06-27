sábado 27  de  junio 2026
CRISIS

Trabas al voluntariado aumentan la indignación en Venezuela tras los terremotos

Voluntarios reportan demoras, controles burocráticos y bloqueos a cargamentos solidarios mientras familiares buscan sobrevivientes entre los escombros

Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.

Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI_ Las restricciones impuestas al voluntariado, las dificultades para canalizar donaciones y la lenta respuesta oficial frente a las labores de rescate han provocado malestar entre familiares de desaparecidos y ciudadanos que participan en las tareas de búsqueda tras los devastadores terremotos que dejaron cerca de mil fallecidos y más de 50.000 desaparecidos en el norte de Venezuela.

Registro obligatorio y cierre del acceso

Voluntarios denunciaron que las autoridades exigieron la inscripción en un registro habilitado en el Poliedro de Caracas para obtener un código QR que permitiera incorporarse a las labores de apoyo. Sin embargo, el proceso fue suspendido la noche del viernes, generando confusión, largas filas y protestas entre personas que intentaban colaborar en las zonas afectadas.

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A estas dificultades se sumaron denuncias sobre obstáculos para el ingreso de ayuda humanitaria. En estados como Carabobo y en la localidad costera de Tucacas se reportaron restricciones al paso de cargamentos con insumos y donaciones destinadas a damnificados, situación que incrementó las críticas sobre la coordinación gubernamental en medio de la emergencia.

Vecinos asumen rescates ante falta de recursos

En La Guaira, uno de los estados más golpeados por los sismos, familiares y voluntarios continúan removiendo escombros con herramientas improvisadas mientras esperan la llegada de maquinaria pesada. Residentes aseguran que se requieren con urgencia retroexcavadoras, plantas eléctricas, esmeriles y equipos especializados para acelerar las operaciones de salvamento.

"Estamos desbordados, no saben manejar una crisis de esta magnitud", afirmó uno de los voluntarios consultados, al cuestionar la falta de coordinación entre organismos oficiales y ciudadanos que desde hace días participan de manera espontánea en las labores de búsqueda.

Las escenas de desesperación se han repetido en distintos puntos del país. Sobrevivientes y familiares denuncian que muchas personas permanecen atrapadas bajo estructuras colapsadas mientras transcurren horas críticas sin que lleguen suficientes equipos de rescate.

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Crecen las críticas al manejo oficial

Las protestas también se dirigieron contra la administración de la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez, quien ha defendido la actuación del Ejecutivo y anunció la militarización de algunas zonas afectadas. No obstante, habitantes de La Guaira y Caracas sostienen que la presencia de efectivos sigue siendo limitada y que la ayuda continúa dependiendo, en gran medida, de iniciativas ciudadanas.

En medio del descontento, algunos sectores expresaron expectativas por la presencia en el país de altos mandos militares estadounidenses especializados en operaciones de emergencia, con la esperanza de que una mayor coordinación internacional contribuya a mejorar la respuesta humanitaria y agilizar las tareas de rescate en las áreas devastadas.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/AFP

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