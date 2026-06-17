miércoles 17  de  junio 2026
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Tres venezolanos invierten más de $150,000 para construir una startup que apunta al mercado de bodas en América Latina y Estados Unidos

Said Yes Magazine es la primera fase. La apuesta real es una aplicación y plataforma digital que busca cambiar la forma en que se planifican y contratan servicios nupciales en la región

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Lo que comenzó como una revista de bodas tiene, detrás, la arquitectura de una startup. Jadel Muñoz, Raúl Quero y Marienrry Muñoz, tres jóvenes venezolanos soñadores, afincados en el Doral, Florida, acaban de lanzar Said Yes Magazine —una revista digital y podcast sobre bodas— pero ese lanzamiento es, según ellos mismos, solo el primer capítulo de un proyecto más ambicioso que incluye el desarrollo de una aplicación y una plataforma digital orientada al mercado nupcial de Estados Unidos y América Latina.

La inversión total en esta primera etapa supera los $150,000, capital que los fundadores han destinado al desarrollo de marca, producción de contenido, infraestructura tecnológica y la puesta en marcha de Monaco Wedding Films, la productora audiovisual que complementa el ecosistema.

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El ángulo tecnológico del proyecto no se limita a tener un sitio web. Los fundadores confirmaron estar desarrollando una aplicación y una plataforma que, según explicaron, busca atender las fricciones que existen en la contratación y coordinación de servicios nupciales. No revelaron detalles técnicos del producto, pero indicaron que América Latina y las comunidades latinas en Estados Unidos son los mercados prioritarios.

"La revista y el podcast nos permiten construir comunidad y validar el mercado. La aplicación es donde está la verdadera oportunidad de negocio", dijo Raúl Quero, cofundador del proyecto.

El mercado de bodas en Estados Unidos genera aproximadamente $70 mil millones al año. En América Latina, la digitalización del sector ha avanzado de forma desigual: mientras que en mercados como México, Colombia y Brasil existen plataformas consolidadas, hay amplios segmentos de la demanda que siguen operando sin herramientas digitales. Es en esa brecha donde el equipo ve su oportunidad.

Los tres fundadores tienen perfiles complementarios. Raúl Quero lidera la visión editorial y creativa del proyecto. Jadel Muñóz aporta la perspectiva técnica y de desarrollo. Marienrry Muñoz se enfoca en la construcción de comunidad y en las relaciones con la industria. Los tres han construido su proyecto desde Doral, ciudad que en la última década se ha convertido en un polo de actividad empresarial latinoamericana en el sur de la Florida. El equipo tiene también objetivos de impacto local concretos: generar empleo directo en el Doral en áreas de producción de contenido, tecnología y operaciones.

El lanzamiento oficial se realizó en el rooftop del Hotel Smart Brickell, en Miami, con la presencia de más de 70 personas del sector nupcial y empresarial invitadas de forma exclusiva. El evento fue también la presentación pública de Monaco Wedding Films y sirvió como primera demostración de la red de contactos que el equipo ha construido en el mercado local.

La segunda fase del proyecto —que incluye el lanzamiento de la aplicación— está en proceso de desarrollo activo y esperan presentar más detalles en los próximos meses.

Said Yes Magazine está disponible en www.saidyesmagazine.com y en @saidyesmagazineusa.

ACERCA DE SAID YES MAGAZINE / MONACO WEDDING FILMS

Said Yes Magazine es una revista digital, podcast y futura plataforma tecnológica enfocada en el mercado de bodas de Estados Unidos y América Latina. Fundada en el Doral, Florida, por Jadel Muñoz, Raúl Quero y Marienrry Muñoz, el proyecto incluye Monaco Wedding Films, productora audiovisual especializada en contenido nupcial.

Diario Las Américas no se responsabiliza por el resultado de estas apuestas ni del contenido ni sugerencias que sean hechas bajo este contenido que son responsabilidad única del patrocinante o autor.

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