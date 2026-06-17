miércoles 17  de  junio 2026
ECONOMÍA

La BBC suprimirá 550 puestos de trabajo antes de marzo de 2027

Estos recortes afectarán a varias divisiones, entre ellas las de información y programación en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que se verán impactadas por la cancelación de algunos programas

La gente circula en la entrada a las oficinas de la cadena británica BBC en Londres a última hora de la tarde del 11 de noviembre de 2025.

La gente circula en la entrada a las oficinas de la cadena británica BBC en Londres a última hora de la tarde del 11 de noviembre de 2025.

AFP

LONDRES.- El director de la BBC, grupo audiovisual público británico en plena crisis, anunció este miércoles la supresión de unos 550 puestos de trabajo antes de marzo de 2027, dentro del plan de eliminación de 2.000 empleos en tres años.

Estos recortes afectarán a varias divisiones, entre ellas las de información y programación en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que se verán impactadas por la cancelación de algunos programas.

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Matt Brittin, director de la BBC, señaló en una nota dirigida a los empleados que estas medidas permitirán ahorrar 160 millones de libras (203 millones de dólares) antes del cierre del ejercicio anual del grupo.

"La magnitud de los ahorros que deben realizarse implica decisiones difíciles" y "todas las divisiones" se verán afectadas, señaló el exdirectivo de Google, que asumió hace un mes la dirección del grupo audiovisual británico.

"Recortes de esta magnitud conllevan inevitablemente despidos forzosos, aunque haremos todo lo posible para evitarlos siempre que podamos", añadió Brittin, indicando que varias divisiones ya han puesto en marcha planes de bajas voluntarias o lo harán más adelante.

El director general señaló que en los próximos meses se anunciarán unas 700 supresiones de puestos dentro de las divisiones corporativas, subrayando que la BBC atraviesa un "período extremadamente incierto".

El gigante de los medios anunció en abril este plan de eliminación de entre 1.800 y 2.000 puestos de trabajo, equivalentes al 10% de su plantilla, debido a "importantes presiones financieras", en la mayor ola de despidos en el grupo público en los últimos 15 años.

La secretaria general del sindicato National Union of Journalists (NUJ), Laura Davison, lamentó unos recortes "devastadores", no solo para los empleados de la BBC, sino también para el público británico.

El grupo audiovisual, que sufre en particular una disminución de los ingresos procedentes del canon audiovisual, pretende ahorrar 500 millones de libras (casi 700 millones de dólares) durante los próximos dos años sobre unos costes anuales totales de 5.000 millones de libras (6.350 millones de dólares).

La BBC también se ha visto debilitada en los últimos años por varios escándalos, entre ellos el que provocó en noviembre la dimisión de su director general, Tim Davie.

El grupo difundió un documental antes de las elecciones de 2024 con un discurso de Trump del 6 de enero de 2021 editado de forma que parecía incitar al asalto al Capitolio. La BBC se disculpó y retiró el contenido, pero Trump presentó una demanda por difamación en Florida por 10.000 millones de dólares.

FUENTE: Con información AFP

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