viernes 27  de  marzo 2026
CORRUPCIÓN

Tribunal de España archiva caso de venezolano señalado de blanqueo de fondos de PDVSA

Un juez de la Audiencia Nacional basó su decisión en que Venezuela sobreseyó el caso del empresario Alejandro Betancourt por lavado de 4.3 millones de dólares

Un agente de Policía Nacional de España enfrente de la Audiencia Nacional, a 8 de enero de 2024, en Madrid.&nbsp;

Un agente de Policía Nacional de España enfrente de la Audiencia Nacional, a 8 de enero de 2024, en Madrid. 

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La Audiencia Nacional de España archivó un proceso penal contra el empresario Alejandro Betancourt, cuestionado por negocios turbios en el sector eléctrico en Venezuela, por el blanqueo de 4,350 millones de dólares procedentes de la estatal petrolera PDVSA.

El juez encargado del caso, Santiago Pedraz, basó su decisión en que un tribunal en Venezuela sobreseyó la investigación sobre el supuesto origen ilícito de estos fondos.

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Betancourt, ingeniero 45 años de edad, fue detenido en Londres a solicitud de la Audiencia Nacional española en septiembre pasado, por la acusación sobre su participación en los hechos de corrupción que comprometen a la petrolera.

Sin embargo, fue dejado en libertad a los pocos días.

El empresario presidió la empresa Derwick Associates, integrada por un grupo de jóvenes llamados “los bolichicos”, que defraudó al Estado venezolano con decenas de contratos, bajo el régimen de Hugo Chávez, para la compra de plantas eléctricas con supuesto sobreprecio de 2,900 millones de dólares y que nunca funcionaron en plena crisis del servicio eléctrico.

Denuncia por blanqueo

La investigación española contra Betancourt, la cual estaba bajo secreto, se inició con una denuncia de la Fiscalía en la que se pedía dilucidar si ciudadanos venezolanos estaban implicados en el blanqueo a través de inversiones en España con dinero procedente de un fraude derivado de un préstamo firmado en 2012 por parte de PDVSA y la empresa privada Administradora Atlantic.

En 2023, un tribunal venezolano archivó la causa sobre la legalidad de dicho préstamo, lo que fue argumentado por Betancourt ante la Audiencia Nacional y que ahora confirmó Pedraz, tras remitir una comisión rogatoria, según agencias.

Al no ser ilícito el origen de los fondos, no se produce un delito de blanqueo y por eso Pedraz archivó la causa.

No hay delito, según España

"No hay pues delito antecedente. Y, como se sabe, el delito de blanqueo de capitales (...) exige no sólo una actividad delictiva previa, sino una conexión de tipo causal entre el bien y esa actividad delictiva", señaló el juez en la decisión a la tuvo acceso una agencia

Pedraz recalcó que si los fondos no tienen procedencia delictiva acreditada no puede existir delito de blanqueo y que la Justicia venezolana determinó que "el préstamo a PDVSA y su devolución en divisas es conforme a la legalidad de dicho país y no constituye delito", dicha resolución tiene eficacia jurídica internacional.

Además, el juez también archivó la causa en cuanto al delito contra la Hacienda Pública española, pues consideró que el alegato de la Fiscalía fue genérico y no señaló qué impuestos habría podido cometer el “bolichico” investigado.

FUENTE: Con información de EFE, Transparencia Venezuela

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