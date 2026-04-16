jueves 16  de  abril 2026
NARCOTRÁFICO

Tribunal federal ordena estricta reserva de pruebas en proceso contra Nicolás Maduro

El juez argumentó que la divulgación de pruebas puede perjudicar la investigación contra el procesado de Venezuela; también se aplazó fallo contra Hugo Carvajal

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto dicctador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), junto a su esposa Cilia Flores (izquierda), y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack , durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto dicctador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), junto a su esposa Cilia Flores (izquierda), y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack , durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.

EFE/Jane Rosenberg
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó estricta reserva las pruebas promovidas en el proceso penal contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, por considerar que su divulgación puede comprometer seriamente la investigación que se les sigue por delitos de narcotráfico en perjuicio de EEUU.

El juez Alvin Hellerstein consideró en su decisión que el conjunto de pruebas entregado por el Departamento de Justicia estadounidense son de extrema importancia para el proceso, por lo cual su libre acceso puede afectar las fuentes confidenciales que aportan información así como la seguridad de testigos, se informó.

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Según trascendió, el documento que maneja el juez advierte que exponer parte de la información puede conducir a la identificación de testigos y ser objeto de intimidación, lo que obligó al tribunal a establecer la reserva estricta de las pruebas.

El 6 de abril pasado, Hellerstein impidió a la defensa de Maduro y Flores compartir las pruebas del caso “con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados", tras confirmar una solicitud de la fiscalía.

Sin embargo, los abogados, que insisten en la estrategia de anular los cargos contra el depuesto gobernante venezolano y su esposa, se han opuesto a ello.

Reserva estricta de pruebas

La orden del juez federal señala taxativamente en su orden varias prohibiciones.

Entre ellas se encuentra la prohibición de divulgar pruebas a medios de comunicación o redes; la restricción de acceso incluso para los propios acusados en ciertos casos; la obligación de manejar el material bajo protocolos de seguridad; y la limitación de compartir la información con terceros, especialmente fuera de EEUU, según citan reportes periodísticos de fuentes vinculadas con el caso.

Hellerstein también ordenó que todo documento tiene que tener el sello judicial para impedir el acceso a la información sin autorización expresa del tribunal.

Aplazan fallo al testigo Carvajal

Por otra parte, el tribunal de Nueva York también reprogramó la sentencia contra el militar venezolano Hugo "Pollo" Carvajal, exjefe de la policía de inteligencia militar de Maduro, que estaba prevista para el este 16 de abril.

El fallo del juez no precisó la nueva fecha para que Carvajal rinda testimonio y decida su destino como uno de los jefes del Cartel de los Soles, organización terrorista designada por EEUU y a la que Maduro ha sido vinculado.

El general retirado, cuyo proceso ha tenido retrasos debido a varias reprogramaciones de audiencia, fue aceptado como testigo clave de la fiscalía para cooperar con información verificable sobre la estructura criminal del chavismo.

Se informó que, de acuerdo con las condiciones de un testigo cooperante, Carvajal deberá entregar información verificable, declarar bajo juramento y no incurrir en contradicciones ante la justicia estadounidense.

Cualquier incumplimiento podría anular los beneficios procesales que puedan concedérsele por su cooperación.

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FUENTE: Con información de EFE, SinFiltros Youtube

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