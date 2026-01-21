Trump considera reunirse en EEUU con la cabecilla del régimen chavista

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , tiene previsto invitar a Delcy Rodríguez , cabecilla del régimen chavista y quien asumió de forma interina la gobernabilidad de Venezuela tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro , informó este miércoles la Casa Blanca.

Washington confirmó que la visita está contemplada, aunque aún no existe una fecha definida . “Nada ha sido agendado”, precisó la administración estadounidense.

De concretarse el viaje, Rodríguez se convertiría en la primera gobernante del chavismo en visitar Washington en más de 25 años, si se excluyen los desplazamientos para asistir a reuniones de Naciones Unidas en Nueva York. El último presidente venezolano recibido oficialmente en la capital estadounidense fue Carlos Andrés Pérez, en 1990.

Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro y figura central del aparato de poder chavista, permanece sancionada por Estados Unidos. Sin embargo, su eventual visita reflejaría el nuevo escenario político abierto tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, que culminó con la captura de Maduro y el colapso de su régimen.

Trump ha expresado el manejo de las mejoras en las relaciones diplomáticas con Venezuela. En el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario afirmó que “los líderes del país han sido muy inteligentes” y aseguró que Venezuela podría generar en los próximos meses más ingresos petroleros que en las últimas dos décadas, en alusión a los acuerdos energéticos ya firmados con empresas extranjeras, principalmente estadounidenses.

"Pasos pragmáticos"

La Casa Blanca considera que el nuevo liderazgo en Caracas ha dado pasos pragmáticos, como la liberación parcial de presos políticos y la apertura del sector petrolero, en medio de negociaciones para normalizar relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

En paralelo, Trump mantiene un canal abierto con la oposición venezolana. El martes afirmó que desea “involucrar” en el futuro del país a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, una figura que cuenta con amplio respaldo popular y que ha insistido en que no puede haber transición sin el desmantelamiento total del aparato represivo chavista.

La posible visita de Rodríguez a Washington marca un momento inédito en la relación bilateral, mientras Estados Unidos busca asegurar estabilidad política, acceso estratégico al petróleo venezolano y una transición controlada tras la caída del régimen de Maduro.

FUENTE: Con información de AFP