Trump advierte que los "días están contados" para Nicolás Maduro; no descarta operaciones dentro de Venezuela

El presidente evitó confirmar si Washington evalúa un despliegue de tropas en territorio venezolano. “No quiero hablar contigo de estrategia militar”, respondió

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva y contundente advertencia contra el régimen de Nicolás Maduro, asegurando que el dictador venezolano tiene “los días contados” y dejando abierta la posibilidad de operaciones terrestres en Venezuela.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con el periódico Politico, donde cuestionado por la periodista sobre qué estaría dispuesto a hacer para sacar a Maduro del poder, Trump fue tajante: “Sus días están contados”.

El presidente evitó confirmar si Washington evalúa un despliegue de tropas en territorio venezolano. “No quiero hablar contigo de estrategia militar”, respondió.

El mandatario destacó las operaciones estadounidenses contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico, afirmando que dichas acciones “pronto” podrían realizarse también dentro de Venezuela. Según Trump, los ataques marítimos están salvando “en promedio” unas 25,000 vidas estadounidenses.

Afirmó además que la entrada de drogas por vía marítima se ha reducido en un 92%, y prometió identificar quiénes integran el “8% restante”.

Acusaciones contra Maduro

Trump también acusó al régimen chavista de enviar a Estados Unidos a “millones” de personas provenientes de cárceles y centros psiquiátricos.

“Nos envió a muchos narcotraficantes, jefes de la droga, de instituciones psiquiátricas (…) Los envió cuando teníamos un presidente muy estúpido (…) Biden tiene un coeficiente intelectual bajo”, dijo Trump, criticando duramente a su antecesor.

Al mismo tiempo, elogió a la comunidad venezolana que —según afirmó— votó mayoritariamente por él.

Durante la entrevista, Trump también afirmó que estaría dispuesto a replicar los ataques contra embarcaciones que salen de México y Colombia, principales puntos de origen del fentanilo que llega a Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si haría lo mismo, respondió: “Sí, lo haría. Yo lo haría”.

Las declaraciones surgen días después de que Washington condenara la muerte en prisión del opositor venezolano Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta y acusado por el régimen de “terrorismo” e “instigación al odio”.

Díaz se convirtió en el sexto preso político muerto bajo custodia desde noviembre de 2024, tras las protestas por las elecciones consideradas fraudulentas en las que Maduro se adjudicó un tercer mandato.

FUENTE: Con información de Politico

