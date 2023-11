Tuto Quiroga: "Maduro carece del elemento testicular para enfrentar a María Corina Machado"

DIÁLOGO PRESIDENCIAL Piden a EEUU restablecer sanciones a Venezuela si no levanta inhabilidad de María Corina Machado

Quiroga increpó a Maduro a permitir que Machado, que se impuso en las primarias opositoras con más del 90% de los votos, participe en las elecciones presidenciales que están previstas para 2024.

"El señor Maduro dice que el próximo año habrá elecciones... eso dice la Constitución, no es ni un favor ni un regalo. La pregunta o la disyuntiva no es la que él señala, la pregunta es muy clara: ¿Va a haber elecciones con María Corina habilitada y en la papeleta o va a haber una coronación dictatorial de Maduro que tiemble de miedo ante la heroína Maria Corina y no se anima a enfrentarla?".

Y señaló: "el señor Maduro está mostrando que es de cuerpo muy grande y voluminoso, de un cerebro muy chiquito y que bajo la cintura no tiene el elemento testicular para animarse a enfrentar a María Corina, no le tenga miedo Maduro, enfréntela".

Machado enfrenta una inhabilitación impuesta por el régimen para ejercer cargos públicos por 15 años. Días antes de las primarias opositoras del 22 de octubre, el régimen de Maduro y la oposición firmaron unos acuerdos en Barbados en los que el régimen se comprometió a dar las garantías necesarias para que las elecciones presidenciales de 2024 sean libres y democráticas. Aunque el texto del acuerdo no incluyó expresamente la suspensión de la inhabilitación a María Corina Machado, la oposición consideró que abrió una ruta para que eso suceda.

Machado fue elegida como la candidata "unitaria" de la oposición tras la consulta interna en la que resultó ganadora con el 92% de los sufragios. Fue proclamada formalmente como la candidata que se medirá en representación de la oposición frente a Maduro en los comicios presidenciales previstos en el país sudamericano en 2024.

Esta semana, el gobierno del presidente Biden estableció una fecha límite para el levantamiento de las inhabilitaciones políticas por parte del régimen de Maduro. Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina y el Caribe, indicó que Washington esperará hasta el 30 de noviembre. Para esa fecha, Maduro deberá haber suspendido las inhabilitaciones a los políticos de dirigentes opositores, entre ellas, Machado.

“Lo que el Secretario de Estado (Antony Blinken) afirmó es muy claro. Tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y candidatas”, dijo González.

FUENTE: REDACCIÓN