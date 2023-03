UE apoya plan de Petro si lleva "la democracia" a Venezuela

BRUSELAS.- El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, no ve en principio con malos ojos la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro , para organizar un foro que permita avanzar en la resolución de la crisis política en Venezuela .

Borrell explicó que, tanto ahora desde la UE como antes desde el Gobierno de España, defienden "la voluntad de diálogo" para avanzar en este tema. Para ello, añadió, "la oposición tiene que sentarse a negociar" y el régimen de Nicolás Maduro "tiene que escucharles".

"Si el presidente Petro es capaz de concitar un mayor apoyo internacional a eso, bienvenido sea", apostilló el jefe de la diplomacia europea, precisamente después de que un equipo de su oficina encabezado por su 'número dos', Enrique Mora, concluyó una misión al país sudamericano esta semana en la que se reunió con representantes de las dos partes.

Durante sus tres días de visita a Venezuela, Mora se entrevistó con las autoridades venezolanas, la oposición, sociedad civil, cuerpo diplomático y representantes empresariales. Entre las reuniones destacó el encuentro con el ministro de Exteriores, Yvan Gil, con el que trató las negociaciones de México y expresó el apoyo de la UE al proceso, además de plantearle cuestiones de Derechos Humanos.

También se reunió con el principal negociador del régimen, Jorge Rodríguez, al que reiteró el respaldo a las negociaciones para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis.

La diplomacia comunitaria subrayó que la visita a Caracas contaba con el beneplácito de la oposición venezolana y fue apoyada explícitamente por miembros de Plataforma Unitaria en la reunión que mantuvo Mora con representantes de la oposición en Bruselas.

El plan de Petro consiste en convocar a Bogotá a todas las partes, también a la Unión Europea, con vistas a desbloquear la situación. El mandatario colombiano reactivó las relaciones diplomáticas con Maduro, al que visitó la semana pasada en Caracas antes del anuncio de su iniciativa.

El chavismo y la oposición retomaron en noviembre sus contactos en México, con unos primeros acuerdos preliminares que sin embargo no han logrado solventar la desconfianza mutua, lo que ha derivado en que este nuevo proceso permanezca estancado.

El acuerdo suscrito contempla la liberación de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares que están en el extranjero y a los que la dictadura de Maduro no tiene acceso. No obstante, dichos fondos no han podido ser liberados aún. La razón de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU es que esos fondos podrían ser reclamados por los acreedores a los que el régimen de Maduro les debe dinero, informó El País.

En meses pasados, Maduro condicionó el regreso al diálogo a la liberación de esos fondos, así como a que se eliminen las sanciones que EEUU impuso a la petrolera estatal PDVSA y que le impiden vender el petróleo venezolano en el extranjero.

EEUU le pide a Maduro gestos que muestren disposición política para redirigir al país a la democracia. Entre esos gestos estarían la liberación de los presos políticos y el levantamiento de las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos a figuras de la oposición. Pero Maduro insiste en que el gobierno de EEUU no tiene intención real de liberar esos fondos.

En la agenda de la mesa de negociación aún faltan temas tan importantes como las garantías y condiciones para que las próximas elecciones presidenciales en Venezuela, que se deben celebrar en 2024, sean libres, transparentes y verdaderamente democráticas.

FUENTE: Con información de Europa Press