Perú: Unas 1.500 actas serán claves para definir el balotaje con mínima diferencia

Vista de las portadas de los periódicos expuestos en un quiosco de Lima el 8 de junio de 2026, un día después de la segunda vuelta electoral.

LIMA .- Los resultados electorales en Perú siguen siendo muy reñidos. A las 8:15 de la mañana de este martes, con el 95,213% de actas contabilizadas, la plataforma de resultados de la ONPE muestra al izquierdista Roberto Sánchez con el 50,116% de los votos válidos frente al 49,884% de la conservadora Keiko Fujimori. La diferencia es de 41.057 votos.

Para que el balotaje del domingo tenga un ganador, se deberán revisar además actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días.

Según el diario El Comerico, mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún avanza en el procesamiento de todas las actas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, ya se perfila que más de 1,500 de ellas han sido revisadas y tendrán que recorrer todo un camino por los órganos de justicia electoral. Estas contienen votos que, tal como apuntan especialistas, podrían terminar siendo decisivos para la definición del resultado de la segunda vuelta. El desenlace aún es incierto.

Ambos candidatos coincidieron en señalar que gane quien gane las elecciones del pasado domingo ha de establecer consensos políticos para los próximos años, mientras continúa el recuento, con el 95% de las actas ya escrutadas, que sitúan al primero como mejor colocado para ser el nuevo presidente, con una diferencia que ha variado en las últimas horas.

Sánchez señaló que serán capaces de generar "el más amplio consenso" y "el más amplio respeto para que el único enemigo visible de todos los peruanos sea la corrupción y la pobreza", y ha tendido la mano a otras fuerzas políticas de distinta ideología "para consensuar a favor de todos los peruanos".

En esa línea ha coincidido la candidata de Fuerza Popular, quien ha explicado que todo aquel que pretenda ser una autoridad política en el país "y salga quien salga elegido" tendrá por delante la tarea de dialogar y crear consensos.

"Vuelvo también a hacer la misma reflexión de que el diálogo tiene que primar en los próximos cinco años y desde nuestro lado están los puentes extendidos para buscar una agenda de consenso", aseguró Fujimori.

Keiko aseguró sentirse "optimista" y "con mucha fe" de cara al recuento final. "Voy a seguir esperando con mucha prudencia los resultados (...) que es lo que corresponde, cada voto va a ser importante", afirmó en declaraciones recogidas por Canal N.

Sánchez, aspirante de la izquierda concentrada en el partido Juntos por el Perú, se sitúa en cabeza con algo más del 50% de los votos, apenas 41.000 más que su rival de Fuerza Popular, que se queda por el momento con el 49,9% de los sufragios.

PERU Captura de pantalla del ONPE. Martes 9 de junio 08:18 am. ONPE

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS/EFE