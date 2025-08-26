Una operación de captura legalmente autorizada

Mucho se ha escrito sobre incidentes pasados de operaciones encubiertas memorables para capturar a criminales, terroristas e incluso generales. Estos incidentes ocurrieron tanto en tiempos de guerra como fuera de ellos.

Según el Movimiento Antibélico de la década de 1970, la controvertida película The Green Berets trataba sobre una operación de este tipo. La cinta terminó siendo un éxito de taquilla, recaudando 32 millones de dólares en 1968.

Pero en 2013, el equipo Delta de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos sí ingresó a Trípoli, Libia, y extrajo a Abu Anas al-Libi. Él había sido parte de Al Qaeda, en una operación conjunta entre el FBI, la CIA y las Fuerzas Delta. Era buscado por su papel en los atentados contra las embajadas en Kenia y Tanzania en 1998. Quince años después, el caso contra él fue reabierto.

Esta operación se llevó a cabo en lugar de un ataque con drones, que se había vuelto muy común y una práctica estándar al identificar a un terrorista en tránsito o en un área inhóspita. Esta solución alternativa tiene dos beneficios:

Política e internacionalmente, la condena y el reproche se minimizan, ya que se tiene a un rehén vivo.

En el plano táctico y estratégico, se cuenta con una persona para interrogar, lo que puede llevar a otros que podrían correr la misma suerte en lugar de morir por un dron.

Arrestar a alguien se consideraría más humano, legítimo, racional y civilizado.

En cambio, la muerte por dron, como en el caso de Qasem Soleimani en enero de 2020, sigue siendo catalogada como un asesinato.

Ayman al-Zawahiri también cayó el 2 de agosto de 2022 en Kabul por un ataque con dron, sumándose a la lista Maher al-Awlaki en Yemen en 2011, y Jihadi John (Mohammed Emwazi), el verdugo del ISIS, quien también murió en un ataque de dron. Abu Musab al Zarqawi en 2006 y Qaed Salim Sinan al Harit, vinculado al ataque contra el USS Cole en 2002, también forman parte de este recuento.

El programa de asesinatos con drones ha sido ampliamente criticado y considerado bárbaro, pero como se ve, ha estado en uso activo desde 2002 hasta 2022; sigue siendo una opción, una carta en la baraja, por si acaso. Llevar a un prisionero vivo ante la justicia, juzgarlo y sentenciarlo bajo un sistema judicial legítimo tiene mucho más peso.

Estas operaciones no siempre tienen éxito y pueden fracasar o ser abortadas por una infinidad de razones.

En 1970, Estados Unidos ejecutó la Operación Marfil en Vietnam del Norte. El plan era liberar a 61 prisioneros de guerra estadounidenses en la prisión de Son Tay, a 23 millas al oeste de Hanói. La operación fue un éxito táctico, pero no se encontraron prisioneros en el lugar: habían sido trasladados a otro campamento.

Así que no todo lo que está bien planificado y ejecutado termina en éxito cuando se trabaja detrás de las líneas enemigas o en un país extranjero. El factor tiempo ha sido determinante en muchas operaciones.

En el caso de Osama bin Laden, hubo varias operaciones abortadas. Una en particular, en diciembre de 1998, cuando fuentes de inteligencia identificaron que estaba en la mansión del gobernador. Tras actualizaciones posteriores, el misil de crucero no fue lanzado por temor a matar a unas 300 personas, en su mayoría mujeres y niños. No fue hasta 2004, cuando la Comisión del 11-S presentó su informe, que se supo que Bin Laden ya había abandonado la mansión; de haberse disparado, el misil habría matado a 300 civiles inocentes. En otro incidente, durante una boda a la que asistió, ocurrió lo mismo: las fuentes de inteligencia notaron que había abandonado el sitio minutos antes del impacto, por lo que el ataque fue cancelado.

A medida que se acumulaban estos incidentes y conociendo lo imponderable de un objetivo en movimiento, se buscaron otras opciones, y la llegada del dron Predator llenó ese vacío. Así, los drones usados para reconocimiento y vigilancia se convirtieron en parte de los drones cazadores.

No todas las operaciones terminan bien; los riesgos son incalculables si algo sale mal. Un equipo de fuerzas especiales podría sufrir bajas, heridas o incluso ser capturado, lo que crearía un desastre político mayor. El miembro capturado podría ser usado como rehén o como propaganda en nuestra contra.

Las operaciones de captura pueden ayudar a la inteligencia estadounidense y servir como buena estrategia de relaciones públicas. Siguen siendo una opción disponible y deberían ejecutarse cuando sea posible, sin abandonar del todo las operaciones letales. La muerte por dron seguirá siendo una opción en el futuro previsible.

De vez en cuando sí ocurre una historia de éxito: el video de la captura de Anas al-Libi muestra cómo fue sacado de su auto y empujado a una furgoneta blanca en menos de 60 segundos, sin disparar una sola bala, en pleno centro de Trípoli. Un pequeño destacamento de 8 a 10 hombres realizó la operación. El resto del control —vigilancia con drones, tripulaciones aéreas y centro de operaciones— podía superar las 100 personas, pero solo 8-10 estaban sobre el terreno.

Así que, para quienes han sido añadidos recientemente a la lista de organizaciones terroristas, no olviden que esta opción sigue siendo parte del repertorio y no ha sido descartada. Operaciones de Catch and Snatch, extracciones, operaciones de rescate: todas ellas se practican, se ensayan y se estudian en todos los Comandos de Operaciones Especiales.

