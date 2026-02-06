viernes 6  de  febrero 2026
Unión Europea confirma misión electoral para los comicios peruanos de 2026

El equipo central del organismo europeo estará integrado por especialistas electorales que permanecerán en Perú durante todo el proceso

Europa Press
AFP/Luka González.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA - La Unión Europea desplegará una Misión de Observación Electoral (MOE) para las elecciones legislativas y presidenciales de Perú previstas para el 12 de abril de 2026, con una eventual segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio.

El anuncio fue realizado este viernes por el Servicio Europeo de Acción Exterior, que indicó en un comunicado que la decisión refleja la “colaboración continua” de la UE con Perú para fortalecer la democracia y garantizar que los procesos electorales sean “inclusivos, creíbles y transparentes”.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, designó como jefa de la misión a la eurodiputada italiana Annalisa Corrado, integrante del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo.

“Es un privilegio liderar la Misión de Observación Electoral en Perú, una responsabilidad que asumiré con gran cuidado y respeto. Las próximas elecciones tienen el potencial de promover la estabilidad política y consolidar la tradición democrática del país”, afirmó Corrado, según el comunicado oficial.

Expertos electorales

La misión será desplegada en respuesta a una invitación formal de las autoridades peruanas y estará integrada por distintos grupos de observadores. El equipo central contará con diez expertos electorales, cuya llegada a Lima está prevista para el 26 de febrero, y permanecerá en el país durante todo el proceso electoral.

Conforme a la metodología de observación de la Unión Europea, la misión emitirá un informe preliminar y ofrecerá una rueda de prensa poco después de cada jornada de votación. Una vez concluido el proceso electoral, se elaborará un informe final que será compartido con las autoridades y actores relevantes, e incluirá recomendaciones para futuros comicios.

FUENTE: Con información de Europa Press

