POLÉMICA

Unión Europea busca proteger a artistas y medios frente a IA generativa

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo un informe que aboga por una mejor protección de los titulares de derechos en línea

Imagen referencial de la Unión Europea.

Imagen referencial de la Unión Europea.

Europa Press

MIAMI.- Varios eurodiputados instaron el miércoles a la Unión Europea (UE) a proteger a artistas, medios de comunicación y otros creadores frente a las transformaciones provocadas por la inteligencia artificial, considerando que cualquier uso de sus contenidos debería ser autorizado y remunerado.

Los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobaron por 17 votos a favor y 3 en contra un informe que aboga por una mejor protección de los titulares de derechos en línea, frente al auge de las herramientas de IA generativa.

Entre las recomendaciones aprobadas, los eurodiputados reclaman que las normas europeas sobre derechos de autor se apliquen a todas las IA generativas disponibles en la UE, independientemente del país o países en los que hayan sido diseñadas y entrenadas.

Esto implica que los servicios de IA informen de manera clara a los titulares de derechos cuando utilicen sus contenidos y que les paguen una "remuneración justa", bajo pena de sanciones en caso de incumplimiento.

Los eurodiputados también piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten medidas "para proteger el pluralismo de los medios de comunicación, amenazado por los sistemas de IA que agregan información de manera selectiva, desviando su tráfico y sus ingresos".

Según ellos, esto pasa por una remuneración adecuada y un control total sobre el uso de sus contenidos en el entrenamiento de las IA y en la agregación de datos, incluido el derecho a oponerse. El informe será sometido a votación del pleno del Parlamento Europeo en marzo.

Protección de datos

Las condiciones en las que los principales actores de la inteligencia artificial utilizan datos disponibles en internet, incluidos contenidos periodísticos, para alimentar y entrenar los grandes modelos de IA generativa son objeto de numerosos litigios en Estados Unidos y en Europa.

La UE adoptó en 2024 una ley sobre inteligencia artificial, que obliga a los sistemas de IA a respetar la legislación europea sobre derechos de autor.

Sin embargo, el alcance de este principio y, en particular, su aplicación a los datos y contenidos utilizados para entrenar los sistemas de IA generativa, siguen siendo inciertos, según un estudio del Parlamento publicado el año pasado.

FUENTE: AFP

