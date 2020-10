Vecchio: "Leopoldo López estaba en un exilio y nos sirve más en libertad"

¿Cómo recibió el mundo y especialmente la diáspora venezolana la salida de Leopoldo López de Venezuela?

Es un paso positivo y viene a dar mayor fortaleza a la lucha que estamos dando dentro de Venezuela. Creo que su salida ayuda a Venezuela. Leopoldo estaba en cierta forma en un exilio entre cuatro paredes, en una embajada donde tenía limitaciones para recibir personas, limitaciones tecnológicas para poder comunicarse, para hablar con la prensa y fijar posiciones políticas. Ahora tiene un espacio de mayor de libertad porque ahora puede hablar públicamente con los periodistas. Ahora tiene mayor libertad para hablar con las fuerzas políticas que están adentro, que son los partidos políticos, los diputados, la Asamblea Nacional; articular con su partido político y con nosotros. Yo mismo no podía hablar con Leopoldo; teníamos que hacerlo en clave porque podían estar grabándolo. Tenemos también un Leopoldo que tiene la oportunidad de hablar con actores internacionales y antes no podía. Este paso que se dio va a beneficiar a esa lucha y particularmente, contrario a lo que muchos piensan, va a beneficiar a la lucha interna.

¿Cómo podrá Leopoldo López dar ese apoyo a la lucha interna estando fuera de Venezuela?

Leopoldo tenía limitaciones de todo tipo, ahora no las tiene y cuando hablo de articulación me refiero a que ahora podrá interactuar con los líderes políticos que están adentro de partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, Antonio Ledezma y muchas más personas con mayor libertad. Muchas veces Leopoldo no tenía conexión a internet. Entonces, ¿cómo hablaba con la gente? Ahora podrá dirigir una articulación interna que va a tener un efecto interno. Creo, insisto, ahora él se convierte en un actor que permite esa articulación para tener efecto interno e indudablemente también en el plano internacional.

¿Qué efectos tiene en el entorno del régimen de Nicolás Maduro la salida de Leopoldo López?

La reacción fue tardía porque no se lo esperaba; fue una sorpresa. Se hizo una operación compleja, difícil para Leopoldo. Vemos ya las primeras consecuencias: primero, la remoción del ministro del Interior de su cargo. Vemos la represión contra dirigentes nuestros, particularmente contra Voluntad Popular y gente cercana a nosotros. El caso más emblemático es el de Roland Carreño, periodista, una persona vinculada a Voluntad Popular, lo que demuestra y confirma que Maduro sigue cometiendo delitos de lesa humanidad y que su reacción es de venganza por haberse escapado nuevamente Leopoldo. Se le escapó mientras tenía casa por cárcel y ahora se le escapó nuevamente estando en la embajada de España. Se escapó el preso emblemático de la dictadura, y Maduro sabe lo que eso significa a nivel interno e internacionalmente.

¿Como respuesta a esa represión de Maduro por la salida de Leopoldo López deben venir más manifestaciones populares? ¿Hay un llamado para volver a las calles?

Las manifestaciones se siguen dando en Venezuela, lo que pasa es que la censura que hay en los medios no permite que se exprese. Hemos visto a nivel nacional que las protestas están día a día y tienen que ver con la falta de gas doméstico, gasolina, comida, asistencia por el problema de la pandemia y la salud. Esas manifestaciones no van a parar porque el régimen de Maduro no va a poder dar solución a esos problemas. De manera que esa presión popular va a continuar.

¿Dónde serviría más Leopoldo López para los propósitos de la oposición? ¿España o Estados Unidos?

He dicho que él debe venir lo más pronto posible a Estados Unidos. Creo que estamos nuevamente en esa etapa importante donde hay que tomar decisiones. El rol de Europa es clave. Creo que el encuentro que se dio con el presidente [del Gobierno español] Pedro Sánchez fue importante. De hecho, tuvo la oportunidad de conversar con Leopoldo y el presidente Sánchez le manifestó directamente que está en contra de la dictadura de Maduro, que el Gobierno de España y su presidencia están a favor del pueblo de Venezuela; que digamos cómo tiene que apoyarnos. Así que yo creo que esto refleja los aspectos positivos de la salida de Leopoldo, que puede ser un interlocutor directo con Pedro Sánchez.

¿Se logró el respaldo de España con la salida de López?

Yo creo que ese respaldo de España ya venía y ahora es más expreso, y creo que tenemos que impulsar a Europa a sumarse con mucha fuerza, junto con Estados Unidos y el Grupo de Lima, para producir el resultado que estamos buscando en Venezuela. He dicho que es necesario que Leopoldo López esté en Estados Unidos porque esta etapa que viene después de las elecciones presidenciales es fundamental para terminar de consolidar la agenda que queremos plantear de cara al 6 de diciembre y, por supuesto, al inicio del año entrante. Esto ayuda a impulsar al Gobierno interino de Juan Guaidó, apoyado ya con nuestro canciller Julio Borges y ahora Leopoldo López para complementar una fuerza importante que nos ayude a buscar una salida.

¿Cuándo es esperado en este país? ¿Tendría López una oficina en Estados Unidos?

No, porque aquí está la embajada. Él es parte del Gobierno interino. Aquí existe una misión y desde esa misión se puede conseguir un espacio para todos los que quieran. No estoy viéndolo como una forma permanente. Lo que estoy planteando es que Leopoldo debe tener una ronda de encuentros en los Estados Unidos para que podamos alinear en esta etapa a todas las fuerzas políticas de aquí, a la Administración, al Congreso, a los demócratas, a los republicanos para que nos acompañen en la lucha que estamos dando. Esperamos que venga a EEUU.