Vecchio: Maduro no está planteando elecciones, sino un fraude

Parte de nuestro deber es proteger los activos de los venezolanos para que no sean saqueados por la dictadura. Si no hubiésemos protegido ese oro, hubiese terminado en los bolsillos de Alex Saab, de los testaferros de Nicolás Maduro, en su mafia, en su élite. Jamás en el pueblo. El supuesto programa que tenían de “Petróleo por Comida”, que hacían con empresas de Alex Saab en México es un ejemplo de ello. Mandaban petróleo y nunca recibimos la comida, era una estafa permanente. Lo que queremos es evitar que terminen de raspar la olla, después de todo lo que han saqueado y robado. Esto no fue solo un reconocimiento a Juan Guaidó, sino a toda nuestra política de protección de activos.

El régimen de Nicolás Maduro argumentó que buscaba hacerse con el oro para hacer frente a la pandemia, y recientemente se había firmado un acuerdo entre representantes de la comisión presidencial de Expertos de la Salud, específicamente por Julio Castro, y el oficialismo, quien envió al ministro de Salud, Carlos Alvarado, ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Muchos ciudadanos pensaban que este sería el inicio de planes conjuntos entre la oposición y el régimen para hacer frente al COVID-19. ¿Qué ocurrió?

Lo primero que hay que decir es que Maduro ha saqueado el dinero de los venezolanos, no lo ha puesto al servicio de la gente. Todavía siguen mandando petróleo a Cuba, cuando se han debido parar esos envíos de inmediato, ya que ni gasolina tenemos. ¿Todavía creemos que es verdad que quieren el dinero para dárselo a la gente? ¿A dónde va el dinero? A las élites, a las mafias, a los testaferros. La firma de esa minuta -porque es una minuta, no es ningún convenio, aclara-. Fue porque Maduro no tuvo más opción que autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria que hemos coordinado nosotros a través de las donaciones. La OPS es la que lleva la ayuda humanitaria que no va a ser tocada por Nicolás Maduro. El régimen de Maduro no tuvo otra opción que aceptar nuestras condiciones. Quieren venderlo como un convenio, como un acuerdo, pero no fue así. No tuvieron opción.

¿El gobierno encargado tiene planeado hacer uso del oro venezolano en Inglaterra para conseguir insumos que sirvan para hacer frente al COVID-19?

Ese oro sigue en juicio, sigue en un proceso legal. Está resguardado en Londres, y es un activo de las reservas de los venezolanos; pero por el momento, debido a que continúa ese proceso, no se avanzará en ese aspecto.

Para usted no es desconocido el tema del oro venezolano en Inglaterra. Fue uno de los primeros en involucrarse en el tema, en el año 2018, cuando envió cartas para solicitar la protección de los recursos, pues podrían haber sido utilizados por el régimen.

Una de las líneas que hemos hecho es trabajar para cambiar esa visión que se tenía de que Venezuela como nación no se podía calificar como víctima, porque había sido el gobierno de Maduro el que había generado la corrupción. Ahora, con el gobierno interino, hemos demostrado que las víctimas son los venezolanos y que debemos proteger esos activos. He trabajado con el Departamento de Justicia para lograr esto y buscar un convenio contra la corrupción, que involucrara una distribución de los montos que se dieran a raíz de los casos de corrupción como el de Andrade.

También he trabajado con el Congreso para que se dictara una ley que permitiera crear un fondo con los activos provenientes de la corrupción. Ya se aprobó la ley, a finales del año pasado, se llama la Ley Verdad, donde se plantea la creación de un fondo para la recuperación de esos bienes producto de la corrupción.

Estamos trabajando con el Departamento de Justicia para establecer un convenio formal, entre Estado y Estado, para que definamos los porcentajes de distribución de los bienes producto de la corrupción. En estos casos intervienen todas las instancias americanas, jueces, fiscales, etc. Ellos tienen unos gastos, y es normal que haya una distribución. Lo que queremos es firmar convenios estatales, en lugar de estar litigando cada caso y decir que somos víctimas, para poder poner esos recursos al servicio de los venezolanos.

¿Qué importancia tiene la sentencia emitida por la corte inglesa para el gobierno interino?

Ya no solo se da el reconocimiento de parte del Poder Ejecutivo en Inglaterra, sino de las cortes. Una corte europea también reconoce judicialmente ahora a Guaidó, eso no había sucedido. Esas son decisiones autónomas que reconocen nuestra legitimidad, lo que nos permite seguir protegiendo los activos de los venezolanos.

Otro duro golpe al régimen fue informe de Michelle Bachelet que expone a Maduro, dijo usted recientemente, como un violador de derechos humanos.

Todo ratifica lo que hemos dicho: que se trata de una dictadura criminal. Las reacciones que ha tenido Nicolás Maduro contra nosotros se deben a eso: ocurrió la protección del oro, el respaldo de la Unión Europea, el rechazo de la OEA al CNE designado por el régimen para el fraude que quieren hacer. Todo ese conjunto es lo que hacen que quieran perseguirnos y dictar órdenes de captura contra nosotros, porque en realidad ha habido una respuesta en las últimas horas que afecta directamente a la dictadura. Es una forma de cobrar o castigarnos por lo que hemos emprendido desde el gobierno interino.

¿Qué se dice en Washington con respecto a Alex Saab?

Está preso por una orden de captura emitida por el poder judicial norteamericano. La orden de captura, por la cual está preso en Cabo Verde, viene de una justicia seria, independiente y que actúa con pruebas. Es claro que Alex Saab es el cerebro financiero y el testaferro directo de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ayudaba a estructurar financieramente la evasión de las sanciones. Para mí, su captura es el golpe más duro que se le ha dado al régimen. Saab nunca había sido reconocido por el régimen, pero ahora es un agente del oficialismo, con pasaporte diplomático. Un ‘funcionario’ del régimen, por cierto, no puede tener contratos con el Estado. Eso está prohibido por ley, y es la muestra más clara de la corrupción.

¿Usted cree que ese golpe es lo que ha hecho que el régimen haya emprendido una cruzada más agresiva en contra de los partidos políticos?

Para mí el caso de Saab es el más importante, porque saben que Saab, al ser extraditado, va a tener dos opciones. Colaborar con las autoridades norteamericanas o pasar el resto de su vida en la cárcel. Creo que va a colaborar, y cuando digo esto, lo digo teniendo en cuenta que él tiene toda la radiografía, que sabe dónde está el dinero, quiénes están metidos en los casos de corrupción, cuál es la naturaleza de la vinculación de Nicolás Maduro y Cilia Flores con Irán, con el narcotráfico, con las FARC, con el ELN, dónde están las cuentas, quiénes son los testaferros, a quién se le pagó, a quién no, dónde se depositan los recursos. Todos los recursos de la dictadura. El mensaje es claro: todo el que se quede con Maduro sabe cuál va a ser su destino. El crimen no paga, y el que se vincule con Maduro sabe que va a caer preso.

Hay tres opciones en el panorama político: Esperar a que haya una acción externa, una intervención; participar en un proceso electoral, con un CNE no reconocido legítimamente por parte de las alternativas políticas; y la de la organización y rebelión nacional. ¿Qué viene ahora?

Maduro está planteando una agenda de mayor conflicto, confrontación y de profundización de la tragedia. Ya sabemos lo que va a pasar si Maduro continúa en el poder. No está planteando elecciones, está planteando un fraude, y ya sabemos qué ocurre en el mundo cuando plantea un fraude. Ni el país ni el mundo le han reconocido la “elección” del año 2018 ni a la asamblea nacional constituyente (ANC). Insisto: esto no es una elección, es un fraude. Ese no es el camino. No nos vamos a prestar a ningún fraude, se lo hemos dicho al país.

La solución para Venezuela es generar la presión interna que, acompañada con las acciones de la comunidad internacional, nos lleve a un gobierno que enfrente la emergencia nacional y que nos lleve a unas elecciones presidenciales y parlamentarias verdaderamente libres, justas y verificables.

¿Usted cree que es posible que la legitimidad de la Asamblea Nacional esté en riesgo por la no participación en las elecciones venideras?

No, mi llamado es muy claro. Hagamos todo para buscar un desenlace antes del cierre de año. Me parece equivocado que estemos hablando de escenarios futuros cuando aún queda medio año. La mayoría del pueblo quiere cambio. Más de 85% de los ciudadanos quiere cambio, por eso Maduro muestra el terror y la persecución. No estamos solos. Si no hay presión interna, la presión internacional no va a ser suficiente.

Sus palabras difieren un poco de lo que han dicho otros dirigentes. Muchos han comentado que es el voto lo que va a tumbar a Maduro.

Lo equivocado es pensar que eso es una elección. El voto es cuando se elige, por ello no comparto esa visión. El fraude es evidente, y esa agenda favorece a Maduro, con una modalidad de partido único al estilo de Cuba. No hay condiciones ni garantías, elementos necesarios para poder decir que eso es una elección. Recordemos que los momentos en que hemos generado mayor conflictividad han sido en períodos no electorales.

En el año 2017, cuando ocurrieron las manifestaciones masivas, no era año electoral. En 2019, cuando juramentamos el gobierno interino de Juan Guaidó, no fue un año electoral, y ese ha sido uno de los movimientos más firmes y que más nos ha acercado a las puertas de la libertad y el cambio. Lo que debemos es culminar la tarea inconclusa que iniciamos en 2019. No es verdad que en estas condiciones el mecanismo del voto con fraude, que propone la dictadura, es el correcto. Pedimos elecciones libres, justas y verificables.

Hablemos de otros procesos. Este es un año electoral en Estados Unidos. ¿Es importante quién esté en la Casa Blanca a la hora de hablar del apoyo norteamericano a la causa venezolana? ¿Que esté Donald Trump o Joe Biden al frente es algo que cuenta para Venezuela?

Depende de nosotros, principalmente. La movilización y la iniciativa es nuestra. En mi condición de embajador no puedo entrar en temas de política doméstica norteamericana. Lo que te puedo decir es que desde que llegué acá hemos llevado una agenda bipartidista. La causa de Venezuela es apoyada por todas las fuerzas políticas. Hemos tenido un gran apoyo por parte de la administración de Donald Trump, quien ha sido un aliado fundamental, y del Congreso, de demócratas y republicanos.

Recientemente, un juez de Estados Unidos solicitó la incautación gasolina que buques iraníes trasladarían a Venezuela. ¿Qué se plantea en Estados Unidos? ¿Siguen todas las opciones sobre la mesa?

Hay un compromiso de Estados Unidos para enfrentar una organización criminal. Dijimos en todos los espacios que no eran suficientes declaraciones o resoluciones, sino acciones que atendieran a la naturaleza del régimen. Nunca habíamos tenido una organización criminal en el poder, frente a esa naturaleza. Requeríamos, y requerimos, acciones claras. Eso viene.

¿Puede adelantar algunas de esas acciones?

No, esas cosas no se adelantan, se hacen. Pero el mensaje es claro: todos aquellos que están en posiciones de sostenimiento del régimen deben saber que Maduro no garantiza nada. Tarde o temprano la justicia va a llegar. Véanse en la foto de Alex Saab.

¿Han hablado con personas del régimen de Nicolás Maduro para hacerles saber esto?

Te puedo decir que mucho del entorno íntimo de Nicolás Maduro entiende que Maduro es el pasado, que es tóxico. Debemos persistir en esa línea. Gente del entorno militar y civil de la estructura del régimen entiende que con Maduro no hay futuro, que la justicia les puede llegar, y que deben pensar en un cambio.

¿Se plantea discusiones con el régimen?

No. Nuestra lucha es por establecer un gobierno de emergencia nacional.

¿Hay unidad de criterio en el G4 en este tópico?

No tengo dudas de que es así. Nadie se va a prestar para un fraude. Estamos en un momento de desenlace. Es el camino de lucha, debemos estar todos. Cualquier fractura de la sociedad democrática solo va a beneficiar a Maduro. El llamado que yo hago es a la mayor unión de todas las fuerzas democráticas.