Venezolanos en Argentina denuncian que no pueden inscribirse en el padrón electoral

BUENOS AIRES.- La diáspora venezolana en Argentina denunció que aún no han podido inscribirse en el Registro Electoral (RE) en la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, para poder votar en las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio de este año.

“Aunque el presidente del CNE, Elvis Amoroso, había anunciado que desde el 18 de marzo al 16 de abril podríamos inscribirnos en el Registro Electoral en el exterior, esto no se ha cumplido. De los 20 días hábiles para este proceso, sólo nos quedan 15 días disponibles, reduciéndose la posibilidad que tenemos para registrar a los más de 200 mil venezolanos que hacen vida en Argentina”, denunció Víctor Faza, integrante de la asociación civil Alianza por Venezuela, reseñó Infobae.

Faza enfatizó que consideran que "se están violando nuestros derechos" y pidió a la comunidad internacional “seguir muy de cerca estas acciones arbitrarias de la dictadura de Nicolás Maduro, que quiere bloquear la ruta electoral e impedir que votemos por un cambio”.

En Argentina, solo 2.000 de los 220.000 venezolanos que están residiendo en ese país están inscritos para votar. A principios de esta semana, Néstor Ocando, primer secretario de la Embajada de Venezuela dijo que no habían recibido los equipos para iniciar el registro, a pesar de que el cronograma estableció el 18 de marzo como la fecha en que arrancaría la inscripción en el RE.

Adriana Flores, jefa del comando de campaña de María Corina Machado en Argentina, señaló que no les han dado información respecto a cuándo arrancará el proceso.

“No nos dan respuesta ni información segura de cuándo vamos a poder iniciar este proceso”, denunció.

Retrasos similares se han reportado desde España, Chile, Ecuador y Colombia.

"No tienen más información, sino que simplemente el registro no inicia hoy porque ellos no han recibido mayor información”, dijo Hamurabi Pérez Toro, miembro del partido Primero Justicia, desde las Islas Canarias, reseñó VOA.

Exigen fe de vida

En la protesta que realizaron ante la Embajada venezolana en Buenos Aires, los venezolanos también se manifestaron en contra de las detenciones de miembros del equipo de la opositora María Corina Machado.

Adriana Flores, jefa del comando de campaña de María Corina Machado en Argentina, se refirió a las recientes detenciones de Dignora Hernández y Henry Alviárez, secretaria política y coordinador de organización del partido de Machado, Vente Venezuela. Flores denunció que son víctimas de "desaparición forzada" y exigió una fe de vida.

“Exigimos fe de vida. Dignora sufre de enfermedades bastante delicadas y hasta la fecha de hoy no sabemos su estado de salud ni si le han suministrado los medicamentos que necesita”, indicó.

