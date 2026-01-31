Venezolanos reciben con escepticismo el anuncio de ley de amnistía; piden respeto y garantías

CARACAS .- El anuncio sobre una próxima ley de amnistía por parte de la jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, generó reacciones de “optimismo con cautela” y de escepticismo en organizaciones de derechos humanos, familiares y defensores de los presos políticos que todavía se cuentan en más de 700 en cárceles del país.

La ONG Foro Penal, encargada de la defensa y seguimiento de presos políticos, señaló en un comunicado que se debe cumplir antes con una serie de aspectos, tras señalar que recibió con “optimismo y cautela” el anuncio de la norma.

Exigió “garantizar la no repetición” (de detenciones arbitrarias) para asegurar que las violaciones a los derechos humanos que le dieron origen no vuelvan a ocurrir”, según el texto publicado por su presidente Alfredo Romero y su vicepresidente Gonzalo Himiob.

Este viernes, Rodríguez anunció en un acto en la sede del Tribunal Supremo una ley de amnistía general “que cubra toda la violencia política desde 1999”, y pidió que sea presentada en las próximas horas, en medio de las presiones de EEUU por la liberación de presos políticos, lo que en realidad se ha convertido en solo excarcelaciones con medidas restrictivas a la libertad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2017413957800054817&partner=&hide_thread=false Posición oficial de nuestra ONG, el @ForoPenal, ante el anuncio de una Ley de Amnistía. pic.twitter.com/JNCx4h8dRq — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) January 31, 2026

Reacciones a una ley de amnistía

La ONG Foro Penal explicó las diferencias entre amnistía e indulto presidencial y expuso el rigor legislativo que debe privar en el texto y en la aplicación de la primera.

Además, indicó que debe exigirse a los operadores de justicia “el respeto irrestricto a los principios de la afirmación de libertad” y claridad en su aplicación, para poder lograr la reconciliación, la justicia y la paz social.

La ONG planteó además que una ley de amnistía debe basarse en principios jurídicos nacionales e internacionales, así como en las recomendaciones de organismos internacionales, los cuales han pedido al régimen el cese de la represión política y los derechos de los ciudadanos, en los últimos años.

También el Colegio Nacional de Periodistas urgió la transparencia y publicación del listado actualizado de presos políticos, entre quienes hay aún agremiados encarcelados, en un mensaje por su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2017346261012074989&partner=&hide_thread=false Urge liberación plena perseguidos en #Venezuela hoy presos políticos, además transparencia y publicación oportuna, actualizada de listados por autoridades porque #InformarNoEsDelito. El CNP exige respeto a Tratados Internacionales #LibertadDeExpresion #PrensaLibre @RELE_CIDH https://t.co/zHlcPjRE9K pic.twitter.com/bwrtNBBd2T — cnpven (@cnpven) January 30, 2026

Críticas al anuncio

A estos señalamientos se suma también la advertencia del jurista Alberto Arteaga, especialista en derecho penal, quien indicó la necesidad de derogar leyes del régimen y por las cuales serían beneficiados los “amnistiados”.

En ese contexto, la Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado cuestionó el anuncio y lo atribuyó a “la presión real" de EEUU aunque espera que se haga realidad, según dijo durante su intervención en la charla 'Hablemos de Venezuela', en el Hay festival de Cartagena de Indias.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, coalición opositora venezolana exigió que la ley de amnistía propuesta por Rodíguez, incluya la libertad plena, incondicional e inmediata de todos los presos políticos y que permita el regreso de los dirigentes que se encuentran en el exilio, así como la anulación de sus inhabilitaciones políticas.

FUENTE: Con información de red X Foro Penal,