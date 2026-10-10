sábado 10  de  octubre 2026
COMUNICACIONES

Venezuela acuerda con tecnológica de Elon Musk llevar servicio de internet satelital a todo su territorio

La estatal Comisión de Telecomunicaciones otorgó siete concesiones a SpaceX VZ para la prestación legal de internet Starlink mientras sigue bloqueo de dominios

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro endureció los bloqueos a los medios electrónicos.

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro endureció los bloqueos a los medios electrónicos.

Pixabay
Por Julián Varela

CARACAS.- La Comisión de Telecomunicaciones de Venezuela formalizó un acuerdo con la firma SpaceX , conglomerado espacial y tecnológico de EEUU fundado por Elon Musk, que autoriza la operación comercial del servicio de internet satelital Starlink en todo el territorio nacional, según un comunicado oficial.

La estatal que regula y controla las operaciones de internet, radio, TV y telefonía otorgó siete concesiones a la firma de Musk que el depuesto Nicolás Maduro enfrentó con una campaña por medios oficialistas y luego ordenó la detención de personas que comercializaban antenas de Starlink, tras su irregular reelección en 2024, se informó.

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"Con esta medida, se autoriza legalmente la prestación del servicio de internet satelital de la marca Starlink en todo el territorio nacional", indicó Conatel en un mensaje en por las redes sociales.

Acuerdo controvertido

Con la firma de este acuerdo, Venezuela se convierte en un mercado oficial para la compañía norteamericana, estableciendo domicilio legal y fiscalización bajo regulación nacional, y permite al régimen la supervisión directa de la prestación del servicio.

La decisión de Conatel se informó mientras ONG de derechos humanos insisten en denunciar que más de 140 dominios en internet continúan bloqueados y unos 24 informativos digitales permanecen restringidos, hasta el 8 de octubre, según reporte de la ONG VeSinFiltro, dedicada a la defensa de derechos digitales.

El documento oficial precisa que la habilitación y las concesiones en banda Ku permiten al Estado venezolano "ratificar su compromiso con el ordenamiento del espectro radioeléctrico, el fomento de las nuevas tecnologías y la inclusión digital de la población", en el marco de las “políticas de democratización del acceso a la tecnología” mientras avannza la relación entre EEUU y Venezuela, basada en la explotación petrolera,

Venezuela con internet de EEUU

Se informó además que con esta regulación, los usuarios en Venezuela podrán contratar la conexión directamente en el país, gestionar los pagos mediante la red bancaria local y recibir los equipos receptores a domicilio.

Hasta la fecha, los procesos de activación, contratación y pago debían tramitarse desde el extranjero o mediante equipos importados de forma particular, aunque las antenas se comercializaban mediante distribuidores autorizados.

Spacex VZ ofreció servicios gratuitos tras los dos potentes sismos que golpearon estados del norte de Venezuela en junio pasado, entre ellos La Guaira, cercano a Caracas, que quedó sin internet ni comunicación telefónica. tras los terremotos.

La ausencia de Starlink en el país hasta ahora se atribuyó a las sanciones de Washington contra Venezuela y a "la necesidad de (Starlink) de protegerse frente a la normativa estadounidense", según precisó Andrés Azpúrua, director de VE Sin Filtro.

FUENTE: Con información de Europa Press, AFP, redX

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