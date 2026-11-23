El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, con la jefa encargada Delcy Rodríguez y el canciller Oliver Blanco en el palacio presidencial de Miraflores, este miércoles 18 de noviembre de 2026, en Caracas

MIAMI. - El histórico acuerdo militar entre EEUU y Venezuela , que anunció el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en su visita a Caracas, implica el restablecimiento de la cooperación de defensa bilateral para la seguridad regional, pero sobre todo representa una transición “con filtros” que pone fin a la guerra asimétrica del chavismo en el poder.

“Cuando el secretario de Guerra viaja para reafirmar el restablecimiento de una cooperación de defensa, muestra dos cosas: que los Estados Unidos retoma otra vez la relación, pero con una gran diferencia que es la culminación de la guerra asimétrica que Venezuela llevó a cabo en contra de EEUU y que este país ganó”, asegura el comandante Jesús Romero, exoficial de Inteligencia de la Marina estadounidense.

“Y esa guerra se hizo a través de una ideología que articuló Hugo Chávez en su momento, y siguió Nicolás Maduro con grandes envíos del narcotráfico destinados a EEUU, que ocasionó muertes y también vulneró la seguridad nacional y estratégica de los norteamericanos”, añadió.

Hegseth, durante su anuncio desde la embajada de EEUU en Caracas tras la reunión con Delcy Rodríguez, jefa encargada de Venezuela, y autoridades de Defensa, el 18 de noviembre pasado, lo dejó ver muy claro.

EEUU y fin de la guerra asimétrica

“Venezuela avanzará aún más rápido en la recuperación de sus fronteras nacionales y territorio que les fue arrebatado por redes extrajudiciales y narcoterroristas durante 27 años y en terminar la tarea de eliminar amenazas y estabilizar Venezuela de una vez por todas”.

La presencia de Hegseth, “casi inimaginable hace casi un año” según dijo, se produjo a mes y medio de haber liderado la operación de las unidades militares élites que permitió el traslado de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ante la justicia estadounidense.

“El fugitivo narcoterrorista indiciado Nicolás Maduro, el hombre que pasó más de una década entregando las fronteras y el territorio nacional de Venezuela a terroristas de todo el mundo, se paró en un escenario no muy lejos de aquí y gritó burlonamente: “Vengan por mí”. Bueno, respondimos a ese llamado”, afirmó en referencia su captura el 3 de enero de este 2026.

Y agregó: “Durante años, los narcoterroristas dentro de Venezuela secuestraron y torturaron a ciudadanos estadounidenses, provocaron la mayor crisis migratoria de nuestro hemisferio, abrieron sus puertas a adversarios como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y permitieron que bandas narcoterroristas como el Tren de Aragua colapsaran la frontera sur de Estados Unidos e invadieran nuestras comunidades”.

.@SECWAR "I'm proud to announce that the United States and Venezuela have signed a historic agreement that re-establishes a renewed military partnership that will allow America to cooperate with the Venezuelan government and Venezuelan military." pic.twitter.com/1snLkhBFcl — DOW Rapid Response (@DOWResponse) November 18, 2026

Acuerdo militar, giro en la región

Romero consideró crucial el acuerdo del Pentágono que significa un giro político que tendrá impactos en la región, concretamente en países de izquierda como Cuba.

“Esto pone en claro que Venezuela finalmente empieza a dar un giro en su ideología de defensa del socialismo del siglo XX, hacia los países democráticos y libres para la defensa del país y de una región libre de narcotráfico y organizaciones extranjeras terroristas, aseguró Romero.

Según dijo, con el acuerdo se construyen bases fuertes para que Venezuela pueda ser país miembro del Escudo de las Américas y la Coalición Contra los Carteles, en un futuro.

Pero el complejo pacto militar, cuyo contenido no ha sido revelado en sus totalidad, debe entenderse también como parte del proceso de transición planteado por EEUU en el ámbito de defensa, y contiene varias claves que hay que entender, según el experto.

Transición castrense en Venezuela

Estados Unidos ha llevado a cabo “un esfuerzo para sacar a la institución militar de la situación donde está” dijo Romero en referencia al deterioro institucional de la Fuerza Armada venezolana, y para ello “tiene que pasar por una transición también para poder obtener los beneficios contemplados en el acuerdo”.

Señaló que restablecer la cooperación de defensa entre los Estados Unidos y Venezuela implica no solo que los militares puedan recibir entrenamiento, sino que también permite a los distintos componentes castrenses obtener avanzados equipos norteamericanos para su recomposición.

Además significa que podrán compartir información “incluyendo inteligencia”.

Romero advirtió sin embargo que, según su experiencia, la transición en defensa exige a las fuerzas armadas venezolanas pasar por “filtros”. “No es que los Estados Unidos está dando esos beneficios sin nada a cambio”, acotó.

Una ley clave

Indicó como uno de los filtros es la ley Leahy que prohíbe a los Estados Unidos suministrar asistencia o capacitación militar a fuerzas de seguridad extranjeras vinculadas a violaciones de los derechos humanos.

“Aquellas personas o elementos militares que se sospechen estén envueltos en violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no pueden recibir un dólar que fuera recuperado por el fisco de impuestos de los Estados Unidos”. Y esto también incluye a funcionarios policiales, detalló.

“EEUU está dando a Venezuela la oportunidad de sanear y recuperar la institución debajo de los estandartes internacionales y la buena relación entre los dos países”, aseguró.

FUENTE: Entrevista al comandante Jesús Romero, exoficial de Inteligencia de EEUU, Rapid Response red X